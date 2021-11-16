З днем ангела, Світлано! Красиві листівки та привітання на свято

"Телеграф" зібрав гарні вітання з днем ангела, якими можна привітати іменинницю.

У вівторок, 16 листопада, церква вшановує пам’ять святої мучениці Світлани (Фотини, Фотинії), а це означає, що всі дівчата, яких назвали іменем святої відзначають свої іменини. Спеціально із цього приводу "Телеграф" приготував гарні привітання з днем ангела Світлани.

Ім’я Світлана багато лінгвістів пов’язують зі слов’янською мовою. Його значення "світла", "чиста душею", "чиста". Також є вчені, які вважають, що ім’я походить від грецького Фотинія і означає "світло".

Світлана дуже щира та відкрита людина. Їй легко вдається заводити нові знайомства. Близьких людей цінує і ніколи не залишить у біді. Має простий і старанний характер. Любить мріяти та фантазувати. Часом буває надто довірливою.

Телеграф зібрав гарні листівки та картинки, якими можна привітати Світлан з іменинами:

Нагадаємо, що у листопаді 2021 року православні віряни відзначають низку церковних свят. Якого числа буде День Святого Іоанна Золотоуста та День апостола та євангеліста Матвія — читайте у матеріалі "Телеграф".