Рус

З днем ангела, Світлано! Красиві листівки та привітання на свято

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
6755
Світлана дуже чуйна людина, яка завжди прийде на допомогу Новина оновлена 16 листопада 2021, 10:20
Світлана дуже чуйна людина, яка завжди прийде на допомогу

"Телеграф" зібрав гарні вітання з днем ангела, якими можна привітати іменинницю.

У вівторок, 16 листопада, церква вшановує пам’ять святої мучениці Світлани (Фотини, Фотинії), а це означає, що всі дівчата, яких назвали іменем святої відзначають свої іменини. Спеціально із цього приводу "Телеграф" приготував гарні привітання з днем ангела Світлани.

Ім’я Світлана багато лінгвістів пов’язують зі слов’янською мовою. Його значення "світла", "чиста душею", "чиста". Також є вчені, які вважають, що ім’я походить від грецького Фотинія і означає "світло".

Світлана дуже щира та відкрита людина. Їй легко вдається заводити нові знайомства. Близьких людей цінує і ніколи не залишить у біді. Має простий і старанний характер. Любить мріяти та фантазувати. Часом буває надто довірливою.

Телеграф зібрав гарні листівки та картинки, якими можна привітати Світлан з іменинами:

Нагадаємо, що у листопаді 2021 року православні віряни відзначають низку церковних свят. Якого числа буде День Святого Іоанна Золотоуста та День апостола та євангеліста Матвія — читайте у матеріалі "Телеграф".

Теги:
#Свято #Вітання #День ангела #Іменини
Давній друг президента займається відновленням гуманітарних зв’язків із непідконтрольним Донбасом
Політика
Сергій Сивохо: "Я думаю, що Зеленського підставляють"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Давній друг президента займається відновленням гуманітарних зв’язків із непідконтрольним Донбасом
Сергій Сивохо: "Я думаю, що Зеленського підставляють"
Дата публікації
Категорія
Вагітні на вакцинацію йдуть, але її ще треба добитись
"Вагітним щеплення від COVID не роблять": в Одесі майбутню маму приголомшили міфічним наказом
Дата публікації
Категорія
За добу померло 838 людей
Україна знову побила рекорд смертності від коронавірусу: де померло найбільше
Дата публікації
Категорія
Холод не затягнеться
Скандинавський циклон принесе в Україну 13 градусів морозу: коли і де чекати похолодання
Дата публікації
Категорія
Вакцинація
Вакцинованим українцям платитимуть гроші, але витратити їх можна не на все