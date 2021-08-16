Число жертв землетрусу на Гаїті зросло майже до 1,3 тисячі (відео наслідків з повітря)

На Гаїті оголошено надзвичайний стан

Внаслідок потужного землетрусу на Гаїті силою 7,2 бали, що стався в суботу, 14 серпня, загинули майже 1,3 тис. осіб. Ще 5,7 тис. громадян країни отримали поранення.

Про це в понеділок, 16 серпня, повідомляє "CNN".

Як заявляють в агентстві цивільного захисту країни, в зв'язку з землетрусом уряд Гаїті оголосив надзвичайний стан.

Більшість людей загинули в Південному адміністративному районі — трохи більше тисячі з півсотнею. Майже 120 осіб втратили життя в одному з департаментів Гаїті Гранд-анс. Ще трохи більше 120 людей — в районі Ніппес, і два — в Північно-Західному регіоні. Такі відомості в неділю, 15 серпня, передала служба цивільного захисту.

В агентстві кажуть, що землетрус зруйнував понад 13,6 тис. будинків і пошкодив ще майже 14 тис. домоволодінь.

Також природне явище зруйнувало лікарні і призвело до блокування доріг.

"Що стосується людей, які потребують термінової спеціальної допомоги, ми евакуювали певну кількість з них, і ми буде евакуювати ще сьогодні і завтра", — говорить прем'єр-міністр Аріель Генрі.

В даний час в лікарнях перебувають півтисячі потерпілих від землетрусу, багато зі зламаними ногами і кінцівками, а також з травмами голови.

Надзвичайний стан діє в Західному департаменті, Південному департаменті, Ніппесе і Гранд Ансі.

Землетрус стався суботу, 14 серпня, о 8:30 ранку глибиною близько 10 кілометрів (6,2 милі) з епіцентром приблизно в 12 кілометрах (7,5 миль) на північний схід від Сен-Луї-дю-Сюд в південно-західній частини країни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 1 серпня Грузія, Нова Зеландія і Румунія в один день пережили потужні землетруси.

Також ми писали, що 12 серпня на Філіппінах стався землетрус магнітудою 7,1.