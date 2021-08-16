Число жертв землетрясения на Гаити выросло почти до 1,3 тысяч (видео последствий с воздуха)

На Гаити объявлено чрезвычайное положение

Вследствие мощного землетрясение на Гаити силой 7,2 балла, случившегося в субботу, 14 августа, погибли почти 1,3 тыс. человек. Еще 5,7 тыс. граждан страны получили ранения.

Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает "CNN".

Как заявляют в агентстве гражданской защиты страны, в связи с землетрясением правительство Гаити объявило чрезвычайное положение.

Большинство людей погибли в Южном административном районе — немного более тысячи с полусотней. Почти 120 человек потеряли жизнь в одном из департаментов Гаити Гранд-Анс. Еще чуть более 120 людей — в районе Ниппес, и два — в Северно-Западном регионе. Такие сведения в воскресенье, 15 августа, передала служба гражданской защиты.

В агентстве говорят, что землетрясение разрушило более 13,6 тыс. домов и повредило еще почти 14 тыс. домовладений.

Также природное явление разрушило больницы и привело к блокировке дорог.

"Что касается людей, которые нуждаются в срочной специальной помощи, мы эвакуировали определенное количество из них, и мы будет эвакуировать еще сегодня и завтра", — говорит премьер-министр Ариэль Генри.

В настоящее время в больницах находятся полтысячи пострадавших от землетрясения, многие со сломанными ногами и конечностями, а также с травмами головы.

Чрезвычайное положение действует в Западном департаменте, Южном департаменте, Ниппесе и Гранд Ансе.

Землетрясение произошло субботу, 14 августа, в 8:30 утра глубиной около 10 километров (6,2 мили) с эпицентром примерно в 12 километрах (7,5 миль) к северо-востоку от Сен-Луи-дю-Сюд в юго-западной части страны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 1 августа Грузия, Новая Зеландия и Румыния в один день пережили мощные землетрясения.

Также мы писали, что 12 августа на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,1.