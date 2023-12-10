"Абсолютно корупційний фактор": в комітеті з нацбезпеки пояснили чому ТЦК не ходять по нічних клубах

У всьому винен корупційний фактор

"Вибіркова" мобілізація, коли в селах призивають більшість чоловіків, а у великих містах військовозобов’язані спокійно відвідують нічні клуби та фітнес зали, відбувається через корупцію та проблеми з системою реєстрації місця проживання.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловила народний депутат, член парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Соломія Бобровська.

"Всіх без винятку обурює коли ТЦК, наприклад, заплющує очі на нічні клуби в Києві чи Одесі, але забирає до кінця чоловіків у районах і селах. Буває, що є сім'ї, де служать всі чоловіки", — пояснює Бобровська.

За словами народного депутата, така ситуація склалася внаслідок корупційних домовленостей.

"Вважаю, що це абсолютно корупційний фактор. Візьмемо до прикладу Одесу. Із попереднім начальником ТЦК були домовленості: від 8 тисяч доларів за людину в районах за відстрочку. Була організована схема кругової поруки районних ТЦК. Тепер уявіть, як складно зламати систему і зробити щось, що придатне до життя і може мати повагу", — додає парламентар.

Крім того, на "вибіркову" мобілізацію впливає фактор місця реєстрації.

"Люди, які мешкають в селах, фактично перебувають за своїм місцем реєстрації. Людей у місті складніше знайти, вони часто в місті не прописані, або мешкають не там, де зареєстровані. І можливості тоді вручати таким чином повістки не було", — резюмувала Бобровська.

Повне інтерв’ю з Соломією Бобровською читайте на сайті "Телеграф" в понеділок, 11 грудня, вранці.