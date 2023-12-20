Загибель курсантів у Харкові: начальник кафедри, який дав смертельне завдання, піде під суд

Винуватець смерті 21-річного Євгена Кочетова та 22-річного Романа Сліпця отримає належне покарання

Цього тижня стало відомо про завершення досудового розслідування справи про загибель двох курсантів Національного університету цивільного захисту України в Харкові. За їхню смерть, що сталася при розбиранні снаряда, судитимуть вже колишнього викладача, який дав таке небезпечне доручення.

Разом з ним на лаві підсудних опиниться також рятувальник з Сумської області, який привіз бойовий боєприпас у навчальний заклад. Яке покарання "світить" колегам дізнавався "Телеграф".

Трагедія у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України у Харківській області сталася 31 травня цього року. Тоді в розпал дня у казармі пролунав потужний вибух. В його епіцентрі опинились 21-річний Євген Кочетов та 22-річний Роман Сліпець, які напередодні отримали завдання від викладача Олександра Шевчука зробити муляж із 152-міліметрового артилерійського снаряда. Обидва померли від отриманих травм по дорозі у лікарню, ще один їх однокурсник — Дмитро Солодовников — отримав поранення, які не несли загрози життю.

Роман та Євген могли стати такими потрібними в Україні в умовах війни фахівцями.

За словами одного з друзів загиблих хлопців, і вони самі, і решта курсантів розуміли, що доручена робота є небезпечною. Але Шевчук, який очолював кафедру піротехнічної та спеціальної підготовки факультету цивільного захисту НУЦЗУ, аргументів чути не хотів, тиснув, вимагаючи прибрати вибухову речовину зі снаряда до конкретної дати. Врешті саме він і став основним фігурантом у справі, отримав підозру та був звільнений з вишу. В ході досудового розслідування, яке проводили слідчі відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, були встановлені всі обставини трагедії.

"Ми додатково допитали свідка, курсанта четвертого курсу, який знімав на відео спроби хлопців виконати завдання, — повідомив на сторінці Facebook заступник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області, начальник слідчого управління Сергій Болвінов. — За його словами, бойовий снаряд привіз один із працівників ДСНС та передав начальнику кафедри. А маніпуляції щодо охолощення боєприпасу курсанти вперше здійснювали в приміщенні кухні, і це є на відео. Загалом, за словами інших свідків, роботи з очищення осколково-фугасного снаряда тривали близько місяця — за готовий макет керівник пообіцяв хлопцям відпустити на вихідні. Всі курсанти, з якими ми поспілкувалися, наполягають, що вичищати бойовий снаряд у вільний від навчання час давав завдання начальник кафедри".

А в Харківській обласній прокуратурі наголосили, що тепер вже колишній викладач Шевчук попросив привезти боєприпас свого колегу — головного фахівця одного з відділів Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. При цьому він мав добре усвідомлювати ризики і можливі наслідки появи такого снаряда на території навчального закладу і примушення третьокурсників до роботи з ним. Адже з одного боку, відповідно до посади, мав дбати про правила протипожежної безпеки.

Батько Олександра Шевчука - також працює в ДСНС, очолює управління у Вінницькій області.

Крім того, цього року він побував за кордоном, де пройшов курс зі знешкодження вибухонебезпечних предметів. І навряд чи в міжнародних стандартах передбачене робота зі снарядом з використанням "чайника, арматури і молотка" у вільний від пар час. Принаймні у такий спосіб, за словами однокурсників хлопців, вони мали зробити з боєприпаса муляж.

В обвинувальному акті, який вже направлено в суд, Олександру Шевчуку інкримінують не тільки вбивство двох осіб з необережності, а ще й службову недбалість і незаконне поводження з бойовими припасами (ч. 2 ст. 119, ч. 2 ст. 367 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодекса України). Всі три статті передбачають реальне покарання у вигляді позбавлення волі — максимум до 8 років, а службова недбалість — ще й позбавлення права обіймати певні посади на строк до трьох років, а також штраф від 4250 до 12750 гривень. До речі, завдані вибухом збитки центру та університету оцінено, за даними прокуратури, у 4,5 млн гривень.

Після вибуху приміщення казарми зазнали пошкоджень.

Разом із Шевчуком на лаві підсудних опиниться і його колега — "постачальник" снаряда. Його дії кваліфіковані як незаконне поводження з бойовими припасами (ч.1 ст. 263 КК України).

— Цього підполковника було усунуто від роботи за рішенням районного суду, але воно було згодом скасовано апеляцією, — повідомив у коментарі "Телеграфу" Сергій Болвінов. — Крім того, він добився і зміни запобіжного заходу, ми виходили з пропозицією тримати під вартою, але суд вирішив, що достатньо цілодобового домашнього арешту.

Підозрюваний це оскаржив і захід був змінений спочатку на нічний домашній арешт, а згодом на особисте зобов’язання. Що стосується колишнього начальника кафедри, то також ми наполягали на триманні під вартою, але так само запобіжним заходом став цілодобовий домашній арешт. Апеляція його не змінила, — каже заступник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області.

Слухати справу про загибель курсантів будуть у Нововодолазькому райсуді Харківської області. Однокурсники Євгена та Романа сподіваються, що вирок буде справедливим.

Як повідомляв "Телеграф", в кількох гучних справах, пов'язаних з незаконним будівництвом, корупцією серед суддів, вбивством активістів та насиллям з боку перевертнів в погонах, судовий розгляд триває роками.