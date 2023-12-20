Гибель курсантов в Харькове: начальник кафедры, давший смертельное задание, пойдет под суд

Виновник смерти 21-летнего Евгения Кочетова и 22-летнего Романа Слипца получит должное наказание

На этой неделе стало известно о завершении досудебного расследования дела о гибели двух курсантов Национального университета гражданской защиты Украины в Харькове. За их смерть, произошедшую при разборке снаряда, будут судить уже бывшего преподавателя, давшего такое опасное поручение.

Вместе с ним на скамье подсудимых окажется спасатель из Сумской области, который привез боеприпас в учебное заведение. Какое наказание "светит" коллегам узнавал "Телеграф".

Трагедия в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины в Харьковской области произошла 31 мая этого года. Тогда в разгар дня в казарме раздался мощный взрыв. В его эпицентре оказались 21-летний Евгений Кочетов и 22-летний Роман Слепец, которые накануне получили задание от преподавателя Александра Шевчука сделать муляж из 152-миллиметрового артиллерийского снаряда. Оба умерли от полученных травм по дороге в больницу, еще один их однокурсник — Дмитрий Солодовников — получил ранения, не несшие угрозы жизни.

Роман и Евгений могли стать столь нужными в Украине в условиях войны специалистами.

По словам одного из друзей погибших ребят, и они сами, и остальные курсанты понимали, что порученная работа опасна. Но Шевчук, возглавлявший кафедру пиротехнической и специальной подготовки факультета гражданской защиты НУГЗУ, аргументов слышать не хотел, давил, требуя убрать взрывчатое вещество из снаряда к конкретной дате. В конце концов именно он и стал основным фигурантом по делу, получил подозрение и был уволен из вуза. В ходе досудебного расследования, проводимого следственными отделами полиции №3 Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области, были установлены все обстоятельства трагедии.

"Мы дополнительно допросили свидетеля, курсанта четвертого курса, который снимал на видео попытки ребят выполнить задание, — сообщил на странице Facebook заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области, начальник следственного управления Сергей Болвинов. — По его словам, боевой снаряд привез один из работников ГСЧС и передал начальнику кафедры, а манипуляции по охолащиванию боеприпаса курсанты впервые осуществляли в помещении кухни, и это есть на видео. В целом, по словам других свидетелей, работы по очистке осколочно-фугасного снаряда продолжались около месяца — за готовый макет руководитель пообещал ребятам отпустить на выходные. Все курсанты, с которыми мы пообщались, настаивают, что вычищать боевой снаряд в свободное от учебы время давал задание начальник кафедры".

А в Харьковской областной прокуратуре отметили, что теперь уже бывший преподаватель Шевчук попросил привезти боеприпас своего коллегу – главного специалиста одного из отделов Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области. При этом он должен был осознавать риски и возможные последствия появления такого снаряда на территории учебного заведения и принуждения третьекурсников к работе с ним. Ведь с одной стороны, согласно должностных обязанностей, должен был заботиться о правилах противопожарной безопасности.

Отец Александра Шевчука также работает в ГСЧС, возглавляет управление в Винницкой области.

Кроме того, в этом году он побывал за границей, где прошел курс по обезвреживанию взрывоопасных предметов. И вряд ли в международных стандартах предусмотрена работа со снарядом с использованием "чайника, арматуры и молотка" в свободное от пар время. По крайней мере, таким образом, по словам сокурсников ребят, они должны были сделать из боеприпаса муляж.

В обвинительном акте, который уже направлен в суд, Александру Шевчуку инкриминируют не только убийство двух лиц по неосторожности, но и служебную халатность и незаконное обращение с боевыми припасами (ч. 2 ст. 119, ч. 2 ст. 367 и ч. 1 ст.263 Уголовного кодекса Украины). Все три статьи предусматривают реальное наказание в виде лишения свободы максимум до 8 лет, а служебная халатность еще и лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет, а также штраф от 4250 до 12750 гривен. Кстати, нанесенный взрывом ущерб центру и университету оценен, по данным прокуратуры, в 4,5 млн гривен.

После взрыва помещения казармы получили повреждения.

Вместе с Шевчуком на скамье подсудимых окажется и его коллега — "поставщик" снаряда. Его действия квалифицированы как незаконное обращение с боевыми припасами (ч.1 ст. 263 УК Украины).

— Этот подполковник был отстранен от работы по решению районного суда, но оно было впоследствии отменено апелляцией, — сообщил в комментарии "Телеграфу" Сергей Болвинов. — Кроме того, он добился и изменения меры пресечения, мы выходили с предложением содержать под стражей, но суд решил, что достаточно круглосуточного домашнего ареста.

Подозреваемый обжаловал это и мера пресечения была изменена сначала на ночной домашний арест, а впоследствии на личное обязательство. Что касается бывшего начальника кафедры, то также мы настаивали на его содержании под стражей, но так же мерой пресечения стал круглосуточный домашний арест. Апелляция его не изменила, — говорит заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Слушаться дело о гибели курсантов будет в Нововодолажском райсуде Харьковской области. Сокурсники Евгения и Романа надеются, что приговор будет справедливым.

Как сообщал "Телеграф", по нескольким громким делам, связанным с незаконным строительством, коррупцией среди судей, убийством активистов и насилием со стороны оборотней в погонах, судебное разбирательство длится годами.