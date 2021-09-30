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На популярному серед українців курорті спростять правила в’їзду: що відомо

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Олена Волкова
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Лазурний берег Індійського океану можна буде побачити без ПЛР-тестів
Лазурний берег Індійського океану можна буде побачити без ПЛР-тестів

Нещепленим туристам потрібно буде здати ПЛР-тести тричі, але вакцинованих від цього правила звільнять

Українські туристи вже з 1 жовтня зможуть відпочити на Шрі-Ланці за спрощеними правилами. Тим, хто пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу, не потрібно буде робити ПЛР-тест після прибуття в країну.

Про це пише Сolombo Рage.

Відомо, що додаткове тестування на ковід не буде потрібне приїжджим жителям країни, які зробили ПЛР перед вильотом, і вакцинованих туристам. Однак останні повинні бути щеплені двома дозами, в іншому випадку їм потрібно буде зробити тест в аеропорту.

Що ж стосується нещеплених мандрівників, крім двох ПЛР-тестів — до вильоту і по прильоту — їм потрібно буде відправитися на двотижневий карантин в обсерваційному готелі або державному карантинному центрі. Далі передбачений ще один тест: тільки після нього людям дозволять відпочити в країні.

Нагадаємо, слідом за Данією, де нещодавно скасували носіння масок і інші карантинні обмеження, до колишнього життя повернулася Норвегія. Там більше не потрібно носити маски, дотримуватися дистанції, а ресторани, клуби, торгові центри та інші масові місця працюватимуть, як у доковідні часи.

Теги:
#Туризм #Шрі Ланка #Коронавірус #ПЛР-тестування
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