"Готується легко, з’їдається швидко": Валентина Хамайко поділилася рецептом німецького сливового пирога

Для пирога вам знадобиться молоко, борошно, яйця, вершкове масло і цукор.

У сезон злив актуальним стає питання, що ж приготувати з солодких фруктів. Ми вже ділилися з вами рецептом маринованих слив, а тепер розповімо, як приготувати німецький сливовий пиріг.

Простим рецептом поділилася на своїй сторінці в Instagram телеведуча Валентина Хамайко.

Рецепт німецького сливового пирога

Інгредієнти:

тісто:

борошно 200 г

розпушувач 5 г

масло 50 г

молоко 125 мл

цукор 80 г

ванільний цукор 10 г

яйця 2 шт

дрібка солі

начинка:

10 слив

1 ст л цукру + 1/2 ч л кориці

посипання:

50 г цукру

50 г масла

80 г борошна

Спосіб приготування:

Масло збити з цукром і поступово додати яйця. Важливо, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури. Поступово додати борошно, змішане з розпушувачем і вимісити віночком. Тісто викласти в форму. Зверху викласти нарізані часточками сливи. Потім перетерти разом всі інгредієнти для посипання і посипати нею сливи. Випікати на 180 градусах 35-40 хвилин.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт популярного сливового пирога з The New York Times