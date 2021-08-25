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"Готується легко, з’їдається швидко": Валентина Хамайко поділилася рецептом німецького сливового пирога

Автор
О. Броскова
Дата публікації
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Автор
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"Готується легко, з’їдається швидко": Валентина Хамайко поділилася рецептом німецького сливового пирога Новина оновлена 25 серпня 2021, 14:34
Німецький сливовий пиріг. Фото Marilesya

Для пирога вам знадобиться молоко, борошно, яйця, вершкове масло і цукор.

У сезон злив актуальним стає питання, що ж приготувати з солодких фруктів. Ми вже ділилися з вами рецептом маринованих слив, а тепер розповімо, як приготувати німецький сливовий пиріг.

Простим рецептом поділилася на своїй сторінці в Instagram телеведуча Валентина Хамайко.

Рецепт німецького сливового пирога

Інгредієнти:

тісто:

  • борошно 200 г
  • розпушувач 5 г
  • масло 50 г
  • молоко 125 мл
  • цукор 80 г
  • ванільний цукор 10 г
  • яйця 2 шт
  • дрібка солі

начинка:

  • 10 слив
  • 1 ст л цукру + 1/2 ч л кориці

посипання:

  • 50 г цукру
  • 50 г масла
  • 80 г борошна

Спосіб приготування:

  1. Масло збити з цукром і поступово додати яйця. Важливо, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури.
  2. Поступово додати борошно, змішане з розпушувачем і вимісити віночком.
  3. Тісто викласти в форму. Зверху викласти нарізані часточками сливи.
  4. Потім перетерти разом всі інгредієнти для посипання і посипати нею сливи.
  5. Випікати на 180 градусах 35-40 хвилин.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт популярного сливового пирога з The New York Times

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