"Готується легко, з’їдається швидко": Валентина Хамайко поділилася рецептом німецького сливового пирога
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Для пирога вам знадобиться молоко, борошно, яйця, вершкове масло і цукор.
У сезон злив актуальним стає питання, що ж приготувати з солодких фруктів. Ми вже ділилися з вами рецептом маринованих слив, а тепер розповімо, як приготувати німецький сливовий пиріг.
Простим рецептом поділилася на своїй сторінці в Instagram телеведуча Валентина Хамайко.
Рецепт німецького сливового пирога
Інгредієнти:
тісто:
- борошно 200 г
- розпушувач 5 г
- масло 50 г
- молоко 125 мл
- цукор 80 г
- ванільний цукор 10 г
- яйця 2 шт
- дрібка солі
начинка:
- 10 слив
- 1 ст л цукру + 1/2 ч л кориці
посипання:
- 50 г цукру
- 50 г масла
- 80 г борошна
Спосіб приготування:
- Масло збити з цукром і поступово додати яйця. Важливо, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури.
- Поступово додати борошно, змішане з розпушувачем і вимісити віночком.
- Тісто викласти в форму. Зверху викласти нарізані часточками сливи.
- Потім перетерти разом всі інгредієнти для посипання і посипати нею сливи.
- Випікати на 180 градусах 35-40 хвилин.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт популярного сливового пирога з The New York Times
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