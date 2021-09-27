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Консервовані на зиму маслюки: рецепт грибів, які довго зберігаються

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Мариновані маслюки Новина оновлена 27 вересня 2021, 11:13
Мариновані маслюки

Маслюки — неймовірно смачні і корисні гриби.

Сезон грибів в самому розпалі. Але мало просто зібрати кошик грибів, важливо правильно їх обробити і приготувати. Маслюки — не вибагливі в приготуванні, але їх досить важко добре вичистити від піску і бруду. Але, попри це, вони дуже хрусткі і смачні. Пропонуємо вам рецепт консервованих маслюків, які легко готуються і довго зберігаються.

Маринад:

  • Вода — 1,5 л;
  • Маслюки — 2 кг;
  • Сіль — 90 г
  • Цукор — 60 г
  • Коріандр-10-12 г
  • Есенція оцтова — 15 мл
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт;
  • Лавровий лист — 5 шт;
  • Чорний перець горошок — 10 шт;
  • Гвоздика — за бажанням.

Приготування:

  1. Маслюки добре вимийте, зніміть плівку та промийте в холодній воді.
  2. Якщо гриби дуже великі — переріжте навпіл.
  3. Гриби перекладіть у каструлю та налийте воду, щоб повністю покривала маслюки. Додайте очищену від лушпиння цибулину і кипʼятіть 7-10 хвилин, постійно знімаючи піну з грибів.
  4. Після цього відкиньте маслюки на друшляк або сито і гарно помийте. Цибулю можна викинути.
  5. Далі приготуйте маринад. Закип’ятіть воду, додайте усі спеції, сіль, цукор, окрім оцтової есенції. Додайте у маринад гриби і варіть 30 хвилин на повільному вогні. В кінці додайте оцет і прокип’ятіть ще 2 хвилини.
  6. Після цього розкладіть гриби в стерилізовані баночки і закрутіть кришками. Зберігайте в прохолодному місці.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт приготування білих грибів з картоплею.

Теги:
#Гриби #маслята
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