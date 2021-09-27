Консервовані на зиму маслюки: рецепт грибів, які довго зберігаються

Маслюки — неймовірно смачні і корисні гриби.

Сезон грибів в самому розпалі. Але мало просто зібрати кошик грибів, важливо правильно їх обробити і приготувати. Маслюки — не вибагливі в приготуванні, але їх досить важко добре вичистити від піску і бруду. Але, попри це, вони дуже хрусткі і смачні. Пропонуємо вам рецепт консервованих маслюків, які легко готуються і довго зберігаються.

Маринад:

Вода — 1,5 л;

Маслюки — 2 кг;

Сіль — 90 г

Цукор — 60 г

Коріандр-10-12 г

Есенція оцтова — 15 мл

Цибуля ріпчаста — 1 шт;

Лавровий лист — 5 шт;

Чорний перець горошок — 10 шт;

Гвоздика — за бажанням.

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Приготування:

Маслюки добре вимийте, зніміть плівку та промийте в холодній воді. Якщо гриби дуже великі — переріжте навпіл. Гриби перекладіть у каструлю та налийте воду, щоб повністю покривала маслюки. Додайте очищену від лушпиння цибулину і кипʼятіть 7-10 хвилин, постійно знімаючи піну з грибів. Після цього відкиньте маслюки на друшляк або сито і гарно помийте. Цибулю можна викинути. Далі приготуйте маринад. Закип’ятіть воду, додайте усі спеції, сіль, цукор, окрім оцтової есенції. Додайте у маринад гриби і варіть 30 хвилин на повільному вогні. В кінці додайте оцет і прокип’ятіть ще 2 хвилини. Після цього розкладіть гриби в стерилізовані баночки і закрутіть кришками. Зберігайте в прохолодному місці.

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