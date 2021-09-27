Консервированные на зиму маслята: рецепт грибов, которые долго хранятся
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Маслята — невероятно вкусные и полезные грибы.
Сезон грибов в самом разгаре. Но мало просто собрать корзину грибов, но важно правильно их обработать и приготовить. Маслята — не прихотливы в приготовлении, но их достаточно тяжело хорошо вычистить от песка и грязи. Но, несмотря на это, они очень хрустящие и вкусные. Предлагаем вам рецепт консервированных маслят, которые легко готовятся и долго сохраняются.
Маринад:
- Вода — 1,5 л;
- Маслята — 2 кг;
- Соль — 90 г
- Сахар — 60 г
- Кориандр-10-12 г
- Эссенция уксусная — 15 мл
- Лук репчатый — 1 шт;
- Лавровый лист — 5 шт;
- Черный перец горошек — 10 шт;
- Гвоздика — по желанию.
Приготовление:
- Маслята хорошо вымойте, снимите пленку и промойте в холодной воде.
- Если грибы очень большие — перережьте пополам.
- Маслята переложите в кастрюлю и налейте воду, чтобы полностью покрывала грибы. Добавьте очищенную от шелухи луковицу и кипятите 7-10 минут, постоянно снимая пену из грибов.
- После этого откиньте маслята на дуршлаг или сито и хорошо помойте. Лук можно выбросить.
- Далее приготовьте маринад. Вскипятите воду, добавьте все специи, соль, сахар, кроме уксусной эссенции. Добавьте в маринад грибы и варите 30 минут на медленном огне. В конце добавьте уксус и прокипятите еще 2 минуты.
- После этого разложите грибы в стерилизованные баночки и закрутите крышками. Храните в прохладном месте.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт приготовления белых грибов с картофелем.
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