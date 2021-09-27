Консервированные на зиму маслята: рецепт грибов, которые долго хранятся

Маслята — невероятно вкусные и полезные грибы.

Сезон грибов в самом разгаре. Но мало просто собрать корзину грибов, но важно правильно их обработать и приготовить. Маслята — не прихотливы в приготовлении, но их достаточно тяжело хорошо вычистить от песка и грязи. Но, несмотря на это, они очень хрустящие и вкусные. Предлагаем вам рецепт консервированных маслят, которые легко готовятся и долго сохраняются.

Маринад:

Вода — 1,5 л;

Маслята — 2 кг;

Соль — 90 г

Сахар — 60 г

Кориандр-10-12 г

Эссенция уксусная — 15 мл

Лук репчатый — 1 шт;

Лавровый лист — 5 шт;

Черный перец горошек — 10 шт;

Гвоздика — по желанию.

Читайте также: Категория Общество Заменяют мясо и спасают от болезней: ТОП-5 самых полезных грибов Собирать грибы необходимо осторожно и желательно в окружении людей, которые в этом разбираются

Приготовление:

Маслята хорошо вымойте, снимите пленку и промойте в холодной воде. Если грибы очень большие — перережьте пополам. Маслята переложите в кастрюлю и налейте воду, чтобы полностью покрывала грибы. Добавьте очищенную от шелухи луковицу и кипятите 7-10 минут, постоянно снимая пену из грибов. После этого откиньте маслята на дуршлаг или сито и хорошо помойте. Лук можно выбросить. Далее приготовьте маринад. Вскипятите воду, добавьте все специи, соль, сахар, кроме уксусной эссенции. Добавьте в маринад грибы и варите 30 минут на медленном огне. В конце добавьте уксус и прокипятите еще 2 минуты. После этого разложите грибы в стерилизованные баночки и закрутите крышками. Храните в прохладном месте.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт приготовления белых грибов с картофелем.