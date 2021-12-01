Ідеально з вишневим соусом: Тетяна Літвінова поділилася рецептом свинячих реберець

Приготувати такі реберця буде дуже просто

Усі господині завжди переймаються питанням, що можна і не можна готувати на Новий рік. Так як наступний рік-2022 пройде під головуванням такого символу як Тигр, потрібно буде врахувати всі переваги в їжі хижака.

Екс-суддя кулінарного проекту "МастерШеф" Тетяна Літвінова на своєму YouTube-каналі поділилася рецептом соковитих свинячих ребер у вишневому соусі — страви, яка може прикрасити новорічний стіл та порадувати близьких людей.

Свинячі ребра у вишневому соусі

Інгредієнти:

Ребра свинячі — 1 кг

Вода — 1,5 л

Часник — 1 головка

Суміш перців – 1 ч.л.

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Соус:

Вишня — 400 г

Соєвий соус — 70 мл

Мед — 2-3 ст.л.

Спосіб приготування:

Щоб ребра не вийшли занадто жирними, їх потрібно попередньо відварити. Кидаємо в каструлю з водою голівку часнику, цибулю, лаврове листя (3-4 шт.) і жменьку суміші перців. Порада: не очищайте цибулю та часник, достатньо зробити на них невеликі розрізи. Розрізаємо порційно реберця і відправляємо у вже підсолену киплячу воду на 20-30 хвилин. Після закінчення часу викладаємо ребра на серветку, промокуючи. На добре розігріту суху сковороду викладаємо ребра. Обсмажуємо ребра з кожного боку для того, щоб отримати рум’яну скоринку. Додаємо до ребер вишню і поливаємо все це соєвим соусом. Також додаємо мед, щоб страва вийшла не надто кислою. Замість меду можна додати цукор. Коли соус вийшов тягучим, ребра можна забирати з плити. Викладаємо ребра на тарілку та зверху поливаємо вишневим соусом. Смачного!

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