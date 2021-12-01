Ідеально з вишневим соусом: Тетяна Літвінова поділилася рецептом свинячих реберець
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Приготувати такі реберця буде дуже просто
Усі господині завжди переймаються питанням, що можна і не можна готувати на Новий рік. Так як наступний рік-2022 пройде під головуванням такого символу як Тигр, потрібно буде врахувати всі переваги в їжі хижака.
Екс-суддя кулінарного проекту "МастерШеф" Тетяна Літвінова на своєму YouTube-каналі поділилася рецептом соковитих свинячих ребер у вишневому соусі — страви, яка може прикрасити новорічний стіл та порадувати близьких людей.
Свинячі ребра у вишневому соусі
Інгредієнти:
- Ребра свинячі — 1 кг
- Вода — 1,5 л
- Часник — 1 головка
- Суміш перців – 1 ч.л.
- Цибуля ріпчаста — 1 шт.
Соус:
- Вишня — 400 г
- Соєвий соус — 70 мл
- Мед — 2-3 ст.л.
Спосіб приготування:
- Щоб ребра не вийшли занадто жирними, їх потрібно попередньо відварити. Кидаємо в каструлю з водою голівку часнику, цибулю, лаврове листя (3-4 шт.) і жменьку суміші перців. Порада: не очищайте цибулю та часник, достатньо зробити на них невеликі розрізи. Розрізаємо порційно реберця і відправляємо у вже підсолену киплячу воду на 20-30 хвилин.
- Після закінчення часу викладаємо ребра на серветку, промокуючи.
- На добре розігріту суху сковороду викладаємо ребра. Обсмажуємо ребра з кожного боку для того, щоб отримати рум’яну скоринку.
- Додаємо до ребер вишню і поливаємо все це соєвим соусом. Також додаємо мед, щоб страва вийшла не надто кислою. Замість меду можна додати цукор.
- Коли соус вийшов тягучим, ребра можна забирати з плити.
- Викладаємо ребра на тарілку та зверху поливаємо вишневим соусом. Смачного!
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