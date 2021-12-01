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Ідеально з вишневим соусом: Тетяна Літвінова поділилася рецептом свинячих реберець

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
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Незвичайний і дивовижний смак м'ясної страви Новина оновлена 01 грудня 2021, 10:59
Незвичайний і дивовижний смак м'ясної страви

Приготувати такі реберця буде дуже просто

Усі господині завжди переймаються питанням, що можна і не можна готувати на Новий рік. Так як наступний рік-2022 пройде під головуванням такого символу як Тигр, потрібно буде врахувати всі переваги в їжі хижака.

Екс-суддя кулінарного проекту "МастерШеф" Тетяна Літвінова на своєму YouTube-каналі поділилася рецептом соковитих свинячих ребер у вишневому соусі — страви, яка може прикрасити новорічний стіл та порадувати близьких людей.

Свинячі ребра у вишневому соусі

Інгредієнти:

  • Ребра свинячі — 1 кг
  • Вода — 1,5 л
  • Часник — 1 головка
  • Суміш перців – 1 ч.л.
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Соус:

  • Вишня — 400 г
  • Соєвий соус — 70 мл
  • Мед — 2-3 ст.л.

Спосіб приготування:

  1. Щоб ребра не вийшли занадто жирними, їх потрібно попередньо відварити. Кидаємо в каструлю з водою голівку часнику, цибулю, лаврове листя (3-4 шт.) і жменьку суміші перців. Порада: не очищайте цибулю та часник, достатньо зробити на них невеликі розрізи. Розрізаємо порційно реберця і відправляємо у вже підсолену киплячу воду на 20-30 хвилин.
  2. Після закінчення часу викладаємо ребра на серветку, промокуючи.
  3. На добре розігріту суху сковороду викладаємо ребра. Обсмажуємо ребра з кожного боку для того, щоб отримати рум’яну скоринку.
  4. Додаємо до ребер вишню і поливаємо все це соєвим соусом. Також додаємо мед, щоб страва вийшла не надто кислою. Замість меду можна додати цукор.
  5. Коли соус вийшов тягучим, ребра можна забирати з плити.
  6. Викладаємо ребра на тарілку та зверху поливаємо вишневим соусом. Смачного!

Раніше український кулінар Євген Клопотенко розповів, як приготувати соковиту, і водночас хрумку качку по-пекінськи, яка так само порадує під час сімейного застілля.

Теги:
#М'ясо #Рецепти #Тетяна Литвинова
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