Укр

Идеально с вишневым соусом: Татьяна Литвинова поделилась рецептом свиных ребрышек

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Необычный и умопомрачительный вкус мясного блюда Новость обновлена 01 декабря 2021, 10:59
Необычный и умопомрачительный вкус мясного блюда

Приготовить такие ребрышки будет очень просто

Все хозяйки всегда беспокоятся вопросом, что можно и нельзя готовить на Новый год. Так как следующий год-2022 пройдет под покровительством такого символа как Тигр, нужно будет учесть все предпочтения в еде хищника.

Экс-судья кулинарного проекта "МастерШеф" Татьяна Литвинова на своем YouTube-канале поделилась рецептом сочных свиных ребер в вишневом соусе — блюда, которое может украсить новогодний стол и порадовать близких людей.

Свиные ребра в вишневом соусе

Ингредиенты:

  • Ребра свиные — 1 кг
  • Вода — 1,5 л
  • Чеснок — 1 головка
  • Смесь перцев — 1 ч.л.
  • Лук репчатый — 1 шт.

Соус:

  • Вишня — 400 г
  • Соевый соус — 70 мл
  • Мед — 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Чтобы ребра получились не слишком жирными, их нужно предварительно отварить. Кидаем в кастрюлю с водой головку чеснока, лук, лавровые листья (3-4 шт.) и горстку смеси перцев. Совет: не очищайте лук и чеснок, достаточно сделать на них небольшие разрезы. Разрезаем порционно ребрышки и отправляем в уже подсоленную кипящую воду на 20-30 минут.
  2. По истечению времени выкладываем ребра на салфетку, промакивая.
  3. На хорошо разогретую сухую сковороду выкладываем ребра. Обжариваем ребра с каждой стороны для того, чтобы получить румяную корочку.
  4. Добавляем к ребрам вишню и поливаем все это соевым соусом. Также добавляем мед, чтобы блюдо получилось не слишком кислым. Вместо меда можно добавить сахар.
  5. Когда соус получился тягучим, ребра можно убирать с плиты.
  6. Выкладываем ребра на тарелку и сверху поливаем вишневым соусом. Приятного аппетита!

Ранее украинский кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить сочную, и одновременно хрустящую утку по-пекински, которая так же порадует во время семейного застолья.

Теги:
#Мясо #Рецепты #Татьяна Литвинова
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