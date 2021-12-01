Идеально с вишневым соусом: Татьяна Литвинова поделилась рецептом свиных ребрышек

Приготовить такие ребрышки будет очень просто

Все хозяйки всегда беспокоятся вопросом, что можно и нельзя готовить на Новый год. Так как следующий год-2022 пройдет под покровительством такого символа как Тигр, нужно будет учесть все предпочтения в еде хищника.

Экс-судья кулинарного проекта "МастерШеф" Татьяна Литвинова на своем YouTube-канале поделилась рецептом сочных свиных ребер в вишневом соусе — блюда, которое может украсить новогодний стол и порадовать близких людей.

Свиные ребра в вишневом соусе

Ингредиенты:

Ребра свиные — 1 кг

Вода — 1,5 л

Чеснок — 1 головка

Смесь перцев — 1 ч.л.

Лук репчатый — 1 шт.

Соус:

Вишня — 400 г

Соевый соус — 70 мл

Мед — 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

Чтобы ребра получились не слишком жирными, их нужно предварительно отварить. Кидаем в кастрюлю с водой головку чеснока, лук, лавровые листья (3-4 шт.) и горстку смеси перцев. Совет: не очищайте лук и чеснок, достаточно сделать на них небольшие разрезы. Разрезаем порционно ребрышки и отправляем в уже подсоленную кипящую воду на 20-30 минут. По истечению времени выкладываем ребра на салфетку, промакивая. На хорошо разогретую сухую сковороду выкладываем ребра. Обжариваем ребра с каждой стороны для того, чтобы получить румяную корочку. Добавляем к ребрам вишню и поливаем все это соевым соусом. Также добавляем мед, чтобы блюдо получилось не слишком кислым. Вместо меда можно добавить сахар. Когда соус получился тягучим, ребра можно убирать с плиты. Выкладываем ребра на тарелку и сверху поливаем вишневым соусом. Приятного аппетита!

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