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Просте та солодке до новорічного столу-2022: рецепт "Медовика" від судді "МастерШефа"

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Класичний торт готується із простих інгредієнтів Новина оновлена 05 грудня 2021, 14:28
Класичний торт готується із простих інгредієнтів

Десерт відрізняється м’якістю та отримує насичений медовий смак.

Якщо ви вибираєте відповідний десерт для новорічного столу, подумайте про те, щоб приготувати відомий торт "Медовик". Цей ароматний та ніжний десерт давно став улюбленим в багатьох українських сім’ях. Такий десерт не вимагає складних процесів, тому його легко приготувати в домашніх умовах. Крім цього, на новорічні свята варто приготувати популярні імбирні пряники, які дуже сподобаються дітям будь-якого віку.

Рецептом "Медовика" в Інстаграмі поділився суддя кулінарного проекту "МастерШеф" Володимир Ярославський.

Торт "Медовик": рецепт

Інгредієнти:

Для коржів:

  • Мед гречаний — 200 г
  • Цукор — 100 г
  • Яйце велике — 2 шт.
  • Масло вершкове — 100 г
  • Сода — 10 г
  • Борошно -550 г

Для крему:

  • Сметана 20-25% — 600 г
  • Вершки збиті 30-35% — 400 г
  • Мед — 180 г або цукор з медом
  • Сік лимона – 5 г

Приготування:

  1. Готуємо коржі. Все, крім борошна, гріємо на водяній бані до піноутворення – це приблизно 60 градусів, потім всипаємо борошно та швидко замішуємо тісто, краще це робити дерев’яною лопаткою.
  2. Охолоджуємо на столі під плівкою, і поки тісто ще ледь тепле, ділимо його на 5 коржів. Важливо зробити їх дуже тоненькими.
  3. Випікаємо прямо в духовці за температури 160 градусів до карамельного кольору. На це потрібно приблизно 6 хвилин – це важливо для смаку.
  4. Готуємо крем. Змішуємо сметану з медом, додаємо збиті вершки та трохи лимонного соку для кращого смаку.
  5. Викладаємо коржі та перешаровуємо кремом.
  6. Даємо настоятися ніч у холодильнику, найкраще накритою плівкою.
На ранок торт буде ніжним, як крем. Ви можете його прикрасити за бажанням
На ранок торт буде ніжним, як крем. Ви можете його прикрасити за бажанням

Своїх близьких та друзів також можна порадувати у Новий рік фруктовими десертами. Рецептом одного з них нещодавно поділився відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво.

Теги:
#Десерти #Рецепти #Новий рік #Торти #Володимир Ярославський
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