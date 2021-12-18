Рецепт святкових сирників на День святого Миколая: діти будуть у захваті

Суддя "МастерШефа" розповів, як приготувати смачні сирники

Як відомо, сир позитивно впливає на здоров’я молодого організму. Але не всі діти люблять сир у чистому вигляді. Тому варто взяти на озброєння безпрограшний варіант приготування смачних сирників, від яких не відмовиться жодна дитина у День святого Миколая Чудотворця. Нагадаємо, що свято щорічно відзначається 19 грудня.

Рецептом сирників на своїй сторінці в Інстаграмі поділився Володимир Ярославський.

Сирники: простий та швидкий рецепт

Інгредієнти:

300 г сиру (віджати);

1 яйце;

20 г цукру – ложка;

25 г борошна (велика ложка із гіркою). Знадобиться ще стільки ж на підпил;

трохи кориці.

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Приготування:

Змішуємо сир, яйце і цукор вилкою, додаємо борошно, ще раз перемішуємо. Викладаємо на стіл, формуємо "ковбасу" та нарізаємо ножем. За допомогою тупої частини ножа формуємо сирники з мукою, щоб вона була на всій поверхні виробів. Обсмажуємо з 2-х сторін до рум’яної скоринки на середньому вогні.

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