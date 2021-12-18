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Рецепт святкових сирників на День святого Миколая: діти будуть у захваті

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Володимир Ярославський поділився рецептом сирників Новина оновлена 18 грудня 2021, 15:27
Володимир Ярославський поділився рецептом сирників

Суддя "МастерШефа" розповів, як приготувати смачні сирники

Як відомо, сир позитивно впливає на здоров’я молодого організму. Але не всі діти люблять сир у чистому вигляді. Тому варто взяти на озброєння безпрограшний варіант приготування смачних сирників, від яких не відмовиться жодна дитина у День святого Миколая Чудотворця. Нагадаємо, що свято щорічно відзначається 19 грудня.

Рецептом сирників на своїй сторінці в Інстаграмі поділився Володимир Ярославський.

Сирники: простий та швидкий рецепт

Інгредієнти:

  • 300 г сиру (віджати);
  • 1 яйце;
  • 20 г цукру – ложка;
  • 25 г борошна (велика ложка із гіркою). Знадобиться ще стільки ж на підпил;
  • трохи кориці.

Приготування:

  1. Змішуємо сир, яйце і цукор вилкою, додаємо борошно, ще раз перемішуємо. Викладаємо на стіл, формуємо "ковбасу" та нарізаємо ножем.
  2. За допомогою тупої частини ножа формуємо сирники з мукою, щоб вона була на всій поверхні виробів.
  3. Обсмажуємо з 2-х сторін до рум’яної скоринки на середньому вогні.

Також порадувати дітей може традиційне святкове імбирне печиво. Рецептом солодощів з Nutella нещодавно поділився український кулінарний експерт Євген Клопотенко.

Теги:
#Рецепти #День Святого Миколая #Володимир Ярославський #Сирники
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