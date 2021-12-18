Рецепт святкових сирників на День святого Миколая: діти будуть у захваті
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Суддя "МастерШефа" розповів, як приготувати смачні сирники
Як відомо, сир позитивно впливає на здоров’я молодого організму. Але не всі діти люблять сир у чистому вигляді. Тому варто взяти на озброєння безпрограшний варіант приготування смачних сирників, від яких не відмовиться жодна дитина у День святого Миколая Чудотворця. Нагадаємо, що свято щорічно відзначається 19 грудня.
Рецептом сирників на своїй сторінці в Інстаграмі поділився Володимир Ярославський.
Сирники: простий та швидкий рецепт
Інгредієнти:
- 300 г сиру (віджати);
- 1 яйце;
- 20 г цукру – ложка;
- 25 г борошна (велика ложка із гіркою). Знадобиться ще стільки ж на підпил;
- трохи кориці.
Приготування:
- Змішуємо сир, яйце і цукор вилкою, додаємо борошно, ще раз перемішуємо. Викладаємо на стіл, формуємо "ковбасу" та нарізаємо ножем.
- За допомогою тупої частини ножа формуємо сирники з мукою, щоб вона була на всій поверхні виробів.
- Обсмажуємо з 2-х сторін до рум’яної скоринки на середньому вогні.
Також порадувати дітей може традиційне святкове імбирне печиво. Рецептом солодощів з Nutella нещодавно поділився український кулінарний експерт Євген Клопотенко.
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