Незвичайний "Оселедець під шубою": як оригінально подати традиційний салат
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На приготування ролів "Шуба в оселедці" піде близько 25 хвилин
Про салат "Оселедець під шубою" не треба розповідати, бо він говорить сам за себе. Дуже часто його готують на новорічні свята, бо він виглядає яскраво і святково. Якщо є бажання трохи видозмінити всім відомий салат, пропонуємо приготувати роли "Шуба в оселедці".
Рецептом закуски, яка на смак майже така ж, як "Оселедець під шубою", поділився портал smak.ua.
Як приготувати роли "Шуба в оселедці"
Інгредієнти
- Філе оселедця – 2 шт
- Біла цибуля – ½ шт
- Картопля – 2 шт
- Морква – 2 шт
- Буряк – 1 шт
- Майонез – 2-3 ст.
- Сіль на смак
- Кріп – для прикраси
Приготування
- Картоплю, буряк і морква добре вимиваємо та відварюємо у шкірці. Потім зливаємо воду і даємо час овочам повністю охолонути.
- Очищаємо овочі та тремо їх на тертці.
- У картоплю додаємо подрібнену цибулю, майонез і добре перемішуємо. За бажанням можете посолити.
- Буряк та моркву заправте майонезом.
- З філе оселедця видаліть усі кісточки та очистіть від шкірки.
- Філе оселедця розкладіть на харчовій плівці, а під неї покладіть бамбуковий килимок.
- По всій поверхні оселедця потрібно розкласти шар картоплі, потім шар моркви та шар буряка.
- За допомогою килимка згорніть красивий рол таким чином, щоб з’єдналися краї філе, а брусок вийшов циліндричної форми.
- Отриманий рол щільно загортаємо у плівку та відправляємо в холодильник на 2 години.
- Охолоджений рулет розрізаємо на порційні шматки по 3-2 сантиметри завширшки й викладаємо на блюдо, прикрасивши зеленню.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як приготувати рис із куркою та ананасами на Новий рік за рецептом кухаря Євгена Клопотенка.
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