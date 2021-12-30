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Незвичайний "Оселедець під шубою": як оригінально подати традиційний салат

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Такою оригінальною подачею ви точно здивуєте близьких
Такою оригінальною подачею ви точно здивуєте близьких

На приготування ролів "Шуба в оселедці" піде близько 25 хвилин

Про салат "Оселедець під шубою" не треба розповідати, бо він говорить сам за себе. Дуже часто його готують на новорічні свята, бо він виглядає яскраво і святково. Якщо є бажання трохи видозмінити всім відомий салат, пропонуємо приготувати роли "Шуба в оселедці".

Рецептом закуски, яка на смак майже така ж, як "Оселедець під шубою", поділився портал smak.ua.

Як приготувати роли "Шуба в оселедці"

Інгредієнти

  • Філе оселедця – 2 шт
  • Біла цибуля – ½ шт
  • Картопля – 2 шт
  • Морква – 2 шт
  • Буряк – 1 шт
  • Майонез – 2-3 ст.
  • Сіль на смак
  • Кріп – для прикраси

Приготування

  1. Картоплю, буряк і морква добре вимиваємо та відварюємо у шкірці. Потім зливаємо воду і даємо час овочам повністю охолонути.
  2. Очищаємо овочі та тремо їх на тертці.
  3. У картоплю додаємо подрібнену цибулю, майонез і добре перемішуємо. За бажанням можете посолити.
  4. Буряк та моркву заправте майонезом.
  5. З філе оселедця видаліть усі кісточки та очистіть від шкірки.
  6. Філе оселедця розкладіть на харчовій плівці, а під неї покладіть бамбуковий килимок.
  7. По всій поверхні оселедця потрібно розкласти шар картоплі, потім шар моркви та шар буряка.
  8. За допомогою килимка згорніть красивий рол таким чином, щоб з’єдналися краї філе, а брусок вийшов циліндричної форми.
  9. Отриманий рол щільно загортаємо у плівку та відправляємо в холодильник на 2 години.
  10. Охолоджений рулет розрізаємо на порційні шматки по 3-2 сантиметри завширшки й викладаємо на блюдо, прикрасивши зеленню.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як приготувати рис із куркою та ананасами на Новий рік за рецептом кухаря Євгена Клопотенка.

Теги:
#Рецепт #Рецепти #Новий рік #Оселедець під шубою
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