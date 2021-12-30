Необычная "Селедка под шубой": как оригинально подать традиционный салат
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На приготовление роллов "Шуба в селедке" уйдет около 25 минут
О салате "Селедка под шубой" не нужно рассказывать, потому что он говорит сам за себя. Очень часто его готовят на новогодние праздники, потому что выглядит он ярко и празднично. Если есть желание немного видоизменить всем известный салат, предлагаем приготовить роллы "Шуба в селедке".
Рецептом закуски, которая по вкусу почти такая же, как "Селедка под шубой", поделился портал smak.ua.
Как приготовить роллы "Шуба в селедке"
Ингредиенты
- Филе сельди – 2 шт
- Белый лук – ½ шт
- Картофель – 2 шт
- Морковь – 2 шт
- Свекла – 1 шт
- Майонез – 2-3 ст.л.
- Соль – по вкусу
- Укроп – для украшения
Приготовление
- Картофель, свеклу и морковь хорошо вымываем и отвариваем в кожуре. Затем сливаем воду и даем время овощам полностью остыть.
- Очищаем овощи и трем их на терке.
- В картофель добавляем измельченный лук, майонез и хорошо перемешайте. По желанию можете посолить.
- Свеклу и морковь заправьте майонезом.
- Из филе сельди удалите все косточки и очистите кожицы.
- Филе сельди разложить на пищевой пленке, а под нее положите бамбуковый коврик.
- По всей поверхности сельди нужно разложить слой картофеля, затем слой моркови и слой свеклы.
- С помощью коврика сверните красивый ролл таким образом, чтобы соединились края филе, а брусок получился цилиндрической формы.
- Полученный ролл плотно заворачиваем в ленку и отправляем в холодильник на 2 часа.
- Охлажденный рулет разрезаем на порционные куски по 3-2 сантиметра шириной и выложите на блюдо, украсив зеленью.
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