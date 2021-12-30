Укр

Необычная "Селедка под шубой": как оригинально подать традиционный салат

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
43
Такой оригинальной подачей вы точно удивите близких
Такой оригинальной подачей вы точно удивите близких

На приготовление роллов "Шуба в селедке" уйдет около 25 минут

О салате "Селедка под шубой" не нужно рассказывать, потому что он говорит сам за себя. Очень часто его готовят на новогодние праздники, потому что выглядит он ярко и празднично. Если есть желание немного видоизменить всем известный салат, предлагаем приготовить роллы "Шуба в селедке".

Рецептом закуски, которая по вкусу почти такая же, как "Селедка под шубой", поделился портал smak.ua.

Как приготовить роллы "Шуба в селедке"

Ингредиенты

  • Филе сельди – 2 шт
  • Белый лук – ½ шт
  • Картофель – 2 шт
  • Морковь – 2 шт
  • Свекла – 1 шт
  • Майонез – 2-3 ст.л.
  • Соль – по вкусу
  • Укроп – для украшения

Приготовление

  1. Картофель, свеклу и морковь хорошо вымываем и отвариваем в кожуре. Затем сливаем воду и даем время овощам полностью остыть.
  2. Очищаем овощи и трем их на терке.
  3. В картофель добавляем измельченный лук, майонез и хорошо перемешайте. По желанию можете посолить.
  4. Свеклу и морковь заправьте майонезом.
  5. Из филе сельди удалите все косточки и очистите кожицы.
  6. Филе сельди разложить на пищевой пленке, а под нее положите бамбуковый коврик.
  7. По всей поверхности сельди нужно разложить слой картофеля, затем слой моркови и слой свеклы.
  8. С помощью коврика сверните красивый ролл таким образом, чтобы соединились края филе, а брусок получился цилиндрической формы.
  9. Полученный ролл плотно заворачиваем в ленку и отправляем в холодильник на 2 часа.
  10. Охлажденный рулет разрезаем на порционные куски по 3-2 сантиметра шириной и выложите на блюдо, украсив зеленью.

Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить рис с курицей и ананасами на Новый год по рецепту повара Евгения Клопотенко.

Теги:
#Рецепт #Рецепты #Новый год #Селедка под шубой
Стоит ли покупать жилье в 2022 году
Недвижимость
Покупать, но не позднее марта: о чем следует знать украинцам, приобретающим жилье в 2022 году
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Стоит ли покупать жилье в 2022 году
Покупать, но не позднее марта: о чем следует знать украинцам, приобретающим жилье в 2022 году
Дата публикации
Категория
В некоторые страны въезд уже воспрещен
"Омикрон" закрывает европейские границы: новые условия въезда для туристов из Украины (инфографика)
Дата публикации
Категория
Сразу получить деньги от государства в "Привате" невозможно
Где деньги? Клиенты "ПриватБанка" массово жалуются на проблемы с получением тысячи Зеленского
Дата публикации
Категория
Для шаманского ритуала использовали портрет президента
Шаманы Перу "очистили" Зеленского: детали ритуала (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Скандальные итоги 2021 года для Зеленского
Пять "зашкваров" Зеленского и Ко: санкции, борьба за "телек" и скандалы на дорогах