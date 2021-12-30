Необычная "Селедка под шубой": как оригинально подать традиционный салат

На приготовление роллов "Шуба в селедке" уйдет около 25 минут

О салате "Селедка под шубой" не нужно рассказывать, потому что он говорит сам за себя. Очень часто его готовят на новогодние праздники, потому что выглядит он ярко и празднично. Если есть желание немного видоизменить всем известный салат, предлагаем приготовить роллы "Шуба в селедке".

Рецептом закуски, которая по вкусу почти такая же, как "Селедка под шубой", поделился портал smak.ua.

Как приготовить роллы "Шуба в селедке"

Ингредиенты

Филе сельди – 2 шт

Белый лук – ½ шт

Картофель – 2 шт

Морковь – 2 шт

Свекла – 1 шт

Майонез – 2-3 ст.л.

Соль – по вкусу

Укроп – для украшения

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Приготовление

Картофель, свеклу и морковь хорошо вымываем и отвариваем в кожуре. Затем сливаем воду и даем время овощам полностью остыть. Очищаем овощи и трем их на терке. В картофель добавляем измельченный лук, майонез и хорошо перемешайте. По желанию можете посолить. Свеклу и морковь заправьте майонезом. Из филе сельди удалите все косточки и очистите кожицы. Филе сельди разложить на пищевой пленке, а под нее положите бамбуковый коврик. По всей поверхности сельди нужно разложить слой картофеля, затем слой моркови и слой свеклы. С помощью коврика сверните красивый ролл таким образом, чтобы соединились края филе, а брусок получился цилиндрической формы. Полученный ролл плотно заворачиваем в ленку и отправляем в холодильник на 2 часа. Охлажденный рулет разрезаем на порционные куски по 3-2 сантиметра шириной и выложите на блюдо, украсив зеленью.

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