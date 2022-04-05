Як спекти хліб на сковороді: виходить дуже швидко
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Пропонуємо один простий рецепт хліба, який можна зробити без використання духовки – на звичайній сковороді
Випекти домашній хліб на сковороді можна досить швидко, а його смак практично не відрізняється від приготовленого в духовці. Схожа ситуація складається з тушонкою з курки, для приготування якої так само не знадобиться духова шафа.
Рецептом смачного хліба на сковороді поділилися на сайті www.zahidknyga.com.ua.
Інгредієнти:
- 250 мл теплої води
- 1 ч. л. сухих дріжджів
- 1 ч. л. солі
- 2 ч. л. цукру
- 2 ст. л. рослинної олії
- 300-350 г борошна (скільки візьме тісто)
- Шматок вершкового масла для змащування сковороди
Спосіб приготування:
- Поєднуємо всі інгредієнти. В останню чергу додаємо борошно та олію.
- Добре вимішуємо тісто. Щоб не прилипало до рук, змащуємо долоні олією.
- Залишаємо в теплому місці на годину, накривши ємність рушником.
- Беремо сковороду – вона має бути досить глибокою. Змащуємо вершковим маслом та викладаємо тісто. Формуємо хліб за діаметром сковороди. Залишаємо осторонь ще на годину.
- Включаємо малий вогонь та смажимо наш хліб по 20 хвилин з кожного боку. Готовність перевіряємо за допомогою зубочистки.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом запашних пампушок без яєць.
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