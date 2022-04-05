Як спекти хліб на сковороді: виходить дуже швидко

Пропонуємо один простий рецепт хліба, який можна зробити без використання духовки – на звичайній сковороді

Випекти домашній хліб на сковороді можна досить швидко, а його смак практично не відрізняється від приготовленого в духовці. Схожа ситуація складається з тушонкою з курки, для приготування якої так само не знадобиться духова шафа.

Рецептом смачного хліба на сковороді поділилися на сайті www.zahidknyga.com.ua.

Інгредієнти:

250 мл теплої води

1 ч. л. сухих дріжджів

1 ч. л. солі

2 ч. л. цукру

2 ст. л. рослинної олії

300-350 г борошна (скільки візьме тісто)

Шматок вершкового масла для змащування сковороди

Спосіб приготування:

Поєднуємо всі інгредієнти. В останню чергу додаємо борошно та олію. Добре вимішуємо тісто. Щоб не прилипало до рук, змащуємо долоні олією. Залишаємо в теплому місці на годину, накривши ємність рушником. Беремо сковороду – вона має бути досить глибокою. Змащуємо вершковим маслом та викладаємо тісто. Формуємо хліб за діаметром сковороди. Залишаємо осторонь ще на годину. Включаємо малий вогонь та смажимо наш хліб по 20 хвилин з кожного боку. Готовність перевіряємо за допомогою зубочистки.

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