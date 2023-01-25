Как испечь хлеб на сковороде: получается очень быстро
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Предлагаем один простой рецепт хлеба, который можно сделать без использования духовки — на обычной сковороде
Испечь домашний хлеб на сковороде можно довольно быстро, а его вкус практически не отличается от приготовленного в духовке. Похожая ситуация складывается и с тушенкой из курицы, для приготовления которой так же не понадобится духовой шкаф.
Рецептом вкусного хлеба на сковороде поделились на сайте zahidknyga.com.ua.
Ингредиенты:
- 250 мл теплой воды
- 1 ч. л. сухих дрожжей
- 1 ч. л. соли
- 2 ч. л. сахара
- 2 ст. л. растительного масла
- 300-350 г муки (сколько возьмет тесто)
- Кусочек сливочного масла для смазывания сковороды
Способ приготовления:
- Соедините все ингредиенты, причем в последнюю очередь добавьте муку и подсолнечное масло.
- Хорошо вымесите тесто. Лайфхак: чтобы оно не прилипало к рукам, смажьте ладони растительным маслом.
- Оставьте тесто в теплом месте в час, накрыв емкость полотенцем.
- Сковороду для приготовления следует взять достаточно глубокую. Смажьте ее сливочным маслом и выложите на нее тесто и оставьте будущий хлеб еще на час.
- Включите плиту на небольшой огонь и жарьте хлеб по 20 минут с каждой стороны. Готовность проверяйте с помощью зубочистки.
Ранее "Телеграф" делился рецептом душистых пампушек без яиц.