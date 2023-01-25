Как испечь хлеб на сковороде: получается очень быстро

Предлагаем один простой рецепт хлеба, который можно сделать без использования духовки — на обычной сковороде

Испечь домашний хлеб на сковороде можно довольно быстро, а его вкус практически не отличается от приготовленного в духовке. Похожая ситуация складывается и с тушенкой из курицы, для приготовления которой так же не понадобится духовой шкаф.

Рецептом вкусного хлеба на сковороде поделились на сайте zahidknyga.com.ua.

Ингредиенты:

250 мл теплой воды

1 ч. л. сухих дрожжей

1 ч. л. соли

2 ч. л. сахара

2 ст. л. растительного масла

300-350 г муки (сколько возьмет тесто)

Кусочек сливочного масла для смазывания сковороды

Способ приготовления:

Соедините все ингредиенты, причем в последнюю очередь добавьте муку и подсолнечное масло. Хорошо вымесите тесто. Лайфхак: чтобы оно не прилипало к рукам, смажьте ладони растительным маслом. Оставьте тесто в теплом месте в час, накрыв емкость полотенцем. Сковороду для приготовления следует взять достаточно глубокую. Смажьте ее сливочным маслом и выложите на нее тесто и оставьте будущий хлеб еще на час. Включите плиту на небольшой огонь и жарьте хлеб по 20 минут с каждой стороны. Готовность проверяйте с помощью зубочистки.

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