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Как испечь хлеб на сковороде: получается очень быстро

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Испечь вкусный хлеб можно и без духовки Новость обновлена 25 января 2023, 13:58
Испечь вкусный хлеб можно и без духовки. Фото povar.ru

Предлагаем один простой рецепт хлеба, который можно сделать без использования духовки — на обычной сковороде

Испечь домашний хлеб на сковороде можно довольно быстро, а его вкус практически не отличается от приготовленного в духовке. Похожая ситуация складывается и с тушенкой из курицы, для приготовления которой так же не понадобится духовой шкаф.

Рецептом вкусного хлеба на сковороде поделились на сайте zahidknyga.com.ua.

Ингредиенты:

  • 250 мл теплой воды
  • 1 ч. л. сухих дрожжей
  • 1 ч. л. соли
  • 2 ч. л. сахара
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 300-350 г муки (сколько возьмет тесто)
  • Кусочек сливочного масла для смазывания сковороды

Способ приготовления:

  1. Соедините все ингредиенты, причем в последнюю очередь добавьте муку и подсолнечное масло.
  2. Хорошо вымесите тесто. Лайфхак: чтобы оно не прилипало к рукам, смажьте ладони растительным маслом.
  3. Оставьте тесто в теплом месте в час, накрыв емкость полотенцем.
  4. Сковороду для приготовления следует взять достаточно глубокую. Смажьте ее сливочным маслом и выложите на нее тесто и оставьте будущий хлеб еще на час.
  5. Включите плиту на небольшой огонь и жарьте хлеб по 20 минут с каждой стороны. Готовность проверяйте с помощью зубочистки.

Ранее "Телеграф" делился рецептом душистых пампушек без яиц.

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#Хлеб #Рецепты