Без білків та желатину: рецепт глазурі для пасок, яка не липне

Прикрашання пасок – важлива частина великодніх приготувань

Ну яка святкова паска без білої, посипаної різною посипкою, верхівки, яку так і норовлять з’їсти як діти, так і дорослі. Однак часто глазур виходить дуже липкою і швидко кришиться, що робить великодню випічку непривабливою.

"Телеграф" розповідає, як приготувати білу глазур для пасок, яка не буде липнути до рук. Зазначимо, що для її приготування вам не знадобляться яйця та желатин.

Глазур для паски: рецепт

Рецептом такої глазурі поділилася кулінарний блогер Yulia Kysil у себе в ТікТок.

Складові:

Цукрова пудра — 150 гр,

Молоко – 1-1,5 ст.л

Сік лимона за бажанням

Спосіб приготування:

Змішайте пудру молоко і додайте пару крапель лимонного соку (за бажанням) і ретельно все перемішайте. Пропорції можете змінювати по ходу приготування глазурі, керуючись кількістю, яка вам потрібна в результаті. Консистенцію можна робити як густіше, так глазур застигатиме швидше, так і рідкішою, проте тоді маса застигатиме довше. Густа глазур також виглядала більш щільною.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати сирну паску без яєць. Страва легка, ніжна і проста в приготуванні.