Рус

Без білків та желатину: рецепт глазурі для пасок, яка не липне

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
274
Без білків та желатину: рецепт глазурі для пасок, яка не липне

Прикрашання пасок – важлива частина великодніх приготувань

Ну яка святкова паска без білої, посипаної різною посипкою, верхівки, яку так і норовлять з’їсти як діти, так і дорослі. Однак часто глазур виходить дуже липкою і швидко кришиться, що робить великодню випічку непривабливою.

"Телеграф" розповідає, як приготувати білу глазур для пасок, яка не буде липнути до рук. Зазначимо, що для її приготування вам не знадобляться яйця та желатин.

Глазур для паски: рецепт

Рецептом такої глазурі поділилася кулінарний блогер Yulia Kysil у себе в ТікТок.

Складові:

  • Цукрова пудра — 150 гр,
  • Молоко – 1-1,5 ст.л
  • Сік лимона за бажанням

Спосіб приготування:

  1. Змішайте пудру молоко і додайте пару крапель лимонного соку (за бажанням) і ретельно все перемішайте. Пропорції можете змінювати по ходу приготування глазурі, керуючись кількістю, яка вам потрібна в результаті.
  2. Консистенцію можна робити як густіше, так глазур застигатиме швидше, так і рідкішою, проте тоді маса застигатиме довше. Густа глазур також виглядала більш щільною.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати сирну паску без яєць. Страва легка, ніжна і проста в приготуванні.

Теги:
#Рецепт #Рецепти #Великдень #Глазур #Цукрова глазур #Глазур на паску #Глазур на Великдень #Глазур для паски
Підбита техніка окупантів
Україна
Втрати окупантів в Україні різко підскочили: Генштаб ЗСУ назвав ознаку
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Підбита техніка окупантів
Втрати окупантів в Україні різко підскочили: Генштаб ЗСУ назвав ознаку
Дата публікації
Категорія
Росвійська зазнають великих втрат
Бої йдуть не лише на Донбасі: свіжа карта бойових дій
Дата публікації
Категорія
Попри всі намагання окупантів нав'язати свою владу, херсонці всіляко демонструють незгоду
На Херсонщині окупанти змінили дату проведення "референдуму": що дізналися військові
Дата публікації
Категорія
Український МіГ-29
Авіація для України: у США розповіли, скільки "нових" літаків з’явиться у ЗСУ
Дата публікації
Категорія
Битва за Донбас триває
Війна - день 57: світ говорить про евакуацію з Маріуполя, поки окупанти його нещадно знищують