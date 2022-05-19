Улюблене печиво з дитинства: як приготувати "Гусячі лапки" зі звичайного сиру

Ви не відмовитесь від м’якого та ніжного печива з чашкою гарячого чаю з лимоном

У дитинстві наші мами завжди радували нас своїми кулінарними витворами. Звичайно, вишуканих страв на столі не було, проте їм вдавалося готувати шедеври з тих простих продуктів, що були під рукою. Ці страви, як, наприклад, смачні сирники, були приготовлені з душею, і були для нас найкращими ласощами у світі.

У цьому матеріалі йтиметься про приготування печива "Гусячі лапки", тісто якого зроблено на основі сиру та масла. Воно виходить ніжним на смак, пише vazhnoznat.com.

Як приготувати печиво "Гусячі лапки"

Складові:

200 г сиру

100 г масла

150 г борошна

5 г розпушувача

3 ст. л. цукру

дрібка солі

7 г ванільного цукру

цукор на посипання за смаком

Приготування:

У глибокий посуд викладіть масло і сир. Додайте щіпку солі, ванільний цукор та цукровий пісок. Перебийте блендером в однорідну масу. До муки висипте розпушувач і просійте через сито в сирну масу. Розмішайте тісто спочатку ложкою, потім руками. Робочу поверхню посипте борошном і викладіть тісто. Руками зберіть його в однорідну грудку. Потім покладіть у пакет та відправте на 30 хвилин у холодильник. Розкачайте тісто (товщина 2-2,5 мм). Виріжте за допомогою склянки круглі коржики. Відправте кожну в цукор для посипки. Цукровою стороною поверніть коржик усередину, обмокніть у цукор з одного боку і знову зверніть двічі. Обмокніть у цукор і викладіть на лист з пергаментним папером так, щоб цукрова сторона виявилася нагорі. І так з кожним коржиком. Відправте печиво в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.

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