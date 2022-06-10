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Що приготувати з полуниці: рецепт смачного варення з бананом на зиму

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Варення з полуницею та бананом Новина оновлена 10 червня 2022, 17:54
Варення з полуницею та бананом

Цікавий рецепт варення до вашої уваги

Починаючи з червня кожна кухня перетворюється на якийсь консервний завод. На першому місці у господинь серед домашніх заготівель, звичайно, варення. І серед безперечних фаворитів — варення з полуниці, яку ще потрібно і правильно виростити.

Ділимося з вами рецептом, в якому гармонійно поєднуються звична нам полуниця з "екзотичними" бананом. Десерт на зиму вийде не лише смачним та незвичайним, але й дуже корисним.

Як приготувати варення з полуницею та бананом

Інгредієнти:

  • 0,4 л полуниці
  • 0,5 середнього стиглого банана
  • 0,4 л цукру

Приготування:

  1. Скидаємо всі інгредієнти в каструлю, товчемо, доводимо на високому вогні до кипіння, постійно помішуючи, щоб не пригоріло.
  2. Залишаємо кипіти та регулярно помішуємо протягом 15 хв.
  3. Розливаємо в банки, не закриваємо, а залишаємо на добу за кімнатної температури. Через день закриваємо та переставляємо у шафу або комору.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно заморожувати полуницю на зиму.

Теги:
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