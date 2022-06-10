Що приготувати з полуниці: рецепт смачного варення з бананом на зиму
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Цікавий рецепт варення до вашої уваги
Починаючи з червня кожна кухня перетворюється на якийсь консервний завод. На першому місці у господинь серед домашніх заготівель, звичайно, варення. І серед безперечних фаворитів — варення з полуниці, яку ще потрібно і правильно виростити.
Ділимося з вами рецептом, в якому гармонійно поєднуються звична нам полуниця з "екзотичними" бананом. Десерт на зиму вийде не лише смачним та незвичайним, але й дуже корисним.
Як приготувати варення з полуницею та бананом
Інгредієнти:
- 0,4 л полуниці
- 0,5 середнього стиглого банана
- 0,4 л цукру
Приготування:
- Скидаємо всі інгредієнти в каструлю, товчемо, доводимо на високому вогні до кипіння, постійно помішуючи, щоб не пригоріло.
- Залишаємо кипіти та регулярно помішуємо протягом 15 хв.
- Розливаємо в банки, не закриваємо, а залишаємо на добу за кімнатної температури. Через день закриваємо та переставляємо у шафу або комору.
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно заморожувати полуницю на зиму.