Что приготовить из клубники: рецепт вкусного варенья с бананом на зиму

Интересный рецепт варенья к вашему вниманию

Начиная с июня каждая кухня превращается в некий консервный завод. На первом месте у хозяек среди домашних заготовок, конечно же, варенье. И среди бесспорных фаворитов — варенье с клубники, которую еще нужно и правильно вырастить.

Делимся с вами рецептом, в котором гармонично сочетаются привычная нам клубника с "экзотическими" бананом. Десерт на зиму получится не только вкусным и необычным, но и очень полезным.

Как приготовить варенье с клубникой и бананом

Ингредиенты:

0,4 л клубники

0,5 среднего спелого банана

0,4 л сахара

Приготовление:

Сбрасываем все ингредиенты в кастрюлю, толчем, доводим на высоком огне до кипения, постоянно помешивая, чтобы не пригорело. Оставляем кипеть и регулярно помешиваем в течение 15 мин. Разливаем в банки, не закрываем, а оставляем на сутки при комнатной температуре. Через день закрываем и переставляем в шкаф либо кладовку.

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