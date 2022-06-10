Что приготовить из клубники: рецепт вкусного варенья с бананом на зиму
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Интересный рецепт варенья к вашему вниманию
Начиная с июня каждая кухня превращается в некий консервный завод. На первом месте у хозяек среди домашних заготовок, конечно же, варенье. И среди бесспорных фаворитов — варенье с клубники, которую еще нужно и правильно вырастить.
Делимся с вами рецептом, в котором гармонично сочетаются привычная нам клубника с "экзотическими" бананом. Десерт на зиму получится не только вкусным и необычным, но и очень полезным.
Как приготовить варенье с клубникой и бананом
Ингредиенты:
- 0,4 л клубники
- 0,5 среднего спелого банана
- 0,4 л сахара
Приготовление:
- Сбрасываем все ингредиенты в кастрюлю, толчем, доводим на высоком огне до кипения, постоянно помешивая, чтобы не пригорело.
- Оставляем кипеть и регулярно помешиваем в течение 15 мин.
- Разливаем в банки, не закрываем, а оставляем на сутки при комнатной температуре. Через день закрываем и переставляем в шкаф либо кладовку.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно замораживать клубнику на зиму.