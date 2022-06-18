Що замаринувати з помідорами на зиму, щоб вийшло ще смачніше: рецепт

Такі помідори не дуже популярні й багато хто ніколи не чув про цей рецепт

Капуста з помідорами – смачна заготівля на зиму. Ці овочі просто ідеально доповнюють один одного і виходять надзвичайно смачними. Така страва точно гідна вашої уваги.

Можна легко приготувати солоні помідори з капустою на зиму для всієї сім’ї. Рецептом поділилися у блозі receptbar в Інстаграмі.

Інгредієнти:

1 кг капусти

2 шт. перець солодкий

1 кг помідорів

2 шт. цибуля

Для маринаду:

100 г цукру

250 мл оцту

чорний перець

запашний перець у горошок

50 г солі

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Приготування:

Помідори ретельно промиваємо і нарізаємо часточками, капусту шаткуємо, качан видаляємо, перець болгарський очищаємо від насіння і нарізаємо соломкою. Цибулю ріпчасту нарізаємо кільцями або півкільцями, якщо велика. Овочі відправляємо в емальовану каструлю або миску, ставимо під прес на 10-12 годин. У цей час миємо та стерилізуємо банки. Потім сік зливаємо, додаємо цукор, оцет та перець, перемішуємо. Ставимо каструлю на невеликий вогонь і варимо 10 хвилин. Розкидаємо по банках і закочуємо металевими кришками. Укутуємо ковдрою і тримаємо до охолодження. Відправляємо у підвал.

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