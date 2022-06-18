Що замаринувати з помідорами на зиму, щоб вийшло ще смачніше: рецепт
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Такі помідори не дуже популярні й багато хто ніколи не чув про цей рецепт
Капуста з помідорами – смачна заготівля на зиму. Ці овочі просто ідеально доповнюють один одного і виходять надзвичайно смачними. Така страва точно гідна вашої уваги.
Можна легко приготувати солоні помідори з капустою на зиму для всієї сім’ї. Рецептом поділилися у блозі receptbar в Інстаграмі.
Інгредієнти:
- 1 кг капусти
- 2 шт. перець солодкий
- 1 кг помідорів
- 2 шт. цибуля
Для маринаду:
- 100 г цукру
- 250 мл оцту
- чорний перець
- запашний перець у горошок
- 50 г солі
Приготування:
- Помідори ретельно промиваємо і нарізаємо часточками, капусту шаткуємо, качан видаляємо, перець болгарський очищаємо від насіння і нарізаємо соломкою.
- Цибулю ріпчасту нарізаємо кільцями або півкільцями, якщо велика. Овочі відправляємо в емальовану каструлю або миску, ставимо під прес на 10-12 годин.
- У цей час миємо та стерилізуємо банки. Потім сік зливаємо, додаємо цукор, оцет та перець, перемішуємо.
- Ставимо каструлю на невеликий вогонь і варимо 10 хвилин. Розкидаємо по банках і закочуємо металевими кришками. Укутуємо ковдрою і тримаємо до охолодження. Відправляємо у підвал.
Раніше "Телеграф" пояснював, що робити, якщо помідори у банку тріскаються.