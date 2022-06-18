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Що замаринувати з помідорами на зиму, щоб вийшло ще смачніше: рецепт

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Мариновані помідори з капустою
Мариновані помідори з капустою

Такі помідори не дуже популярні й багато хто ніколи не чув про цей рецепт

Капуста з помідорами – смачна заготівля на зиму. Ці овочі просто ідеально доповнюють один одного і виходять надзвичайно смачними. Така страва точно гідна вашої уваги.

Можна легко приготувати солоні помідори з капустою на зиму для всієї сім’ї. Рецептом поділилися у блозі receptbar в Інстаграмі.

Інгредієнти:

  • 1 кг капусти
  • 2 шт. перець солодкий
  • 1 кг помідорів
  • 2 шт. цибуля

Для маринаду:

  • 100 г цукру
  • 250 мл оцту
  • чорний перець
  • запашний перець у горошок
  • 50 г солі

Приготування:

  1. Помідори ретельно промиваємо і нарізаємо часточками, капусту шаткуємо, качан видаляємо, перець болгарський очищаємо від насіння і нарізаємо соломкою.
  2. Цибулю ріпчасту нарізаємо кільцями або півкільцями, якщо велика. Овочі відправляємо в емальовану каструлю або миску, ставимо під прес на 10-12 годин.
  3. У цей час миємо та стерилізуємо банки. Потім сік зливаємо, додаємо цукор, оцет та перець, перемішуємо.
  4. Ставимо каструлю на невеликий вогонь і варимо 10 хвилин. Розкидаємо по банках і закочуємо металевими кришками. Укутуємо ковдрою і тримаємо до охолодження. Відправляємо у підвал.

Раніше "Телеграф" пояснював, що робити, якщо помідори у банку тріскаються.

Теги:
#Помідори #Рецепти #Капуста #Консервація