Что замариновать с помидорами на зиму, чтобы получилось еще вкуснее: рецепт

Такие помидоры не особенно популярны и многие никогда не слышали об этом рецепте

Капуста с помидорами – вкусная заготовка на зиму. Эти овощи просто идеально дополняют друг друга и получаются невероятно вкусными. Такое блюдо точно достойно вашего внимания.

Можно легко приготовить соленые помидоры с капустой на зиму для всей семьи. Рецептом поделились в блоге receptbar в Инстаграме.

Ингредиенты:

1 кг капусты

2 шт. перец сладкий

1 кг помидоров

2 шт. лук

Для маринада:

100 г сахара

250 мл уксуса

перец черный

душистый перец в горошек

50 г соли

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Приготовление:

Помидоры тщательно промываем и нарезаем дольками, капусту шинкуем, кочаны удаляем, перец болгарский очищаем от семечек и нарезаем соломкой. Лук репчатый нарезаем кольцами или полукольцами, если большой. Овощи отправляем в эмалированную кастрюлю или миску, ставим под пресс на 10-12 часов. В это время моем и стерилизуем банки. Затем сок сливаем, добавляем сахар, уксус и перец, перемешиваем. Ставим кастрюлю на маленький огонь и варим 10 минут. Раскидываем по банкам и закатываем металлическими крышками. Укутываем одеялом и держим до полного охлаждения. Отправляем в подвал.

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