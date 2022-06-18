Что замариновать с помидорами на зиму, чтобы получилось еще вкуснее: рецепт
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Такие помидоры не особенно популярны и многие никогда не слышали об этом рецепте
Капуста с помидорами – вкусная заготовка на зиму. Эти овощи просто идеально дополняют друг друга и получаются невероятно вкусными. Такое блюдо точно достойно вашего внимания.
Можно легко приготовить соленые помидоры с капустой на зиму для всей семьи. Рецептом поделились в блоге receptbar в Инстаграме.
Ингредиенты:
- 1 кг капусты
- 2 шт. перец сладкий
- 1 кг помидоров
- 2 шт. лук
Для маринада:
- 100 г сахара
- 250 мл уксуса
- перец черный
- душистый перец в горошек
- 50 г соли
Приготовление:
- Помидоры тщательно промываем и нарезаем дольками, капусту шинкуем, кочаны удаляем, перец болгарский очищаем от семечек и нарезаем соломкой.
- Лук репчатый нарезаем кольцами или полукольцами, если большой. Овощи отправляем в эмалированную кастрюлю или миску, ставим под пресс на 10-12 часов.
- В это время моем и стерилизуем банки. Затем сок сливаем, добавляем сахар, уксус и перец, перемешиваем.
- Ставим кастрюлю на маленький огонь и варим 10 минут. Раскидываем по банкам и закатываем металлическими крышками. Укутываем одеялом и держим до полного охлаждения. Отправляем в подвал.
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