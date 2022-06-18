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Что замариновать с помидорами на зиму, чтобы получилось еще вкуснее: рецепт

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Маринованные помидоры с капустой
Маринованные помидоры с капустой

Такие помидоры не особенно популярны и многие никогда не слышали об этом рецепте

Капуста с помидорами – вкусная заготовка на зиму. Эти овощи просто идеально дополняют друг друга и получаются невероятно вкусными. Такое блюдо точно достойно вашего внимания.

Можно легко приготовить соленые помидоры с капустой на зиму для всей семьи. Рецептом поделились в блоге receptbar в Инстаграме.

Ингредиенты:

  • 1 кг капусты
  • 2 шт. перец сладкий
  • 1 кг помидоров
  • 2 шт. лук

Для маринада:

  • 100 г сахара
  • 250 мл уксуса
  • перец черный
  • душистый перец в горошек
  • 50 г соли

Приготовление:

  1. Помидоры тщательно промываем и нарезаем дольками, капусту шинкуем, кочаны удаляем, перец болгарский очищаем от семечек и нарезаем соломкой.
  2. Лук репчатый нарезаем кольцами или полукольцами, если большой. Овощи отправляем в эмалированную кастрюлю или миску, ставим под пресс на 10-12 часов.
  3. В это время моем и стерилизуем банки. Затем сок сливаем, добавляем сахар, уксус и перец, перемешиваем.
  4. Ставим кастрюлю на маленький огонь и варим 10 минут. Раскидываем по банкам и закатываем металлическими крышками. Укутываем одеялом и держим до полного охлаждения. Отправляем в подвал.

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Теги:
#Помидоры #Рецепты #Капуста #Консервация