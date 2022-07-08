П’ять хвилин і готово: рецепт маринованих огірків у соєвому соусі
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Ви обов’язково закохаєтесь у цей рецепт.
Літо – це активний час для підготовки консервації на зиму. Домогосподарки закочують у банки і огірки, і помідори, і кабачки, і баклажани, а також готують по "експрес"-рецептах, на кшталт маринованих огірків у пакеті.
В основному як маринад у таких рецептах йде сіль, оцет і гірчиця, проте ці інгредієнти можна замінити однією добавкою, яка принесе незвичайний смак страві. Йдеться про соєвий соус, пише belnovosti.
Мариновані огірки у соєвому соусі: рецепт
Інгредієнти:
- огірок середній — 1-2 шт.;
- сіль на смак;
- часник та кріп на смак;
- соєвий соус — 1 ч. л.;
- олія — 1 ч. л.
Спосіб приготування на 1 порцію:
Якщо ви хочете приготувати більше огірків, кількість інгредієнтів збільшується пропорційно кількості овочів.
- Помийте огірки і наріжте їх кружальцями. Дрібнити не варто, краще робити товщі шматочки.
- Подрібніть часник, причому краще робити це ножем, а не тиснути пресом.
- Промийте кріп, дрібно порубайте і засипте овочі та зелень у пакет. Ретельно все перемішайте.
- Потім в пакет додайте соєвий соус, олію, і інтенсивно струсіть весь вміст пакета кілька разів.
- За годину ви вже зможете поласувати маринованими огірками.
Раніше "Телеграф" ділився швидким рецептом кабачкової ікри на зиму. Вона виходить набагато смачнішою, ніж магазинна.