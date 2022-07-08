П’ять хвилин і готово: рецепт маринованих огірків у соєвому соусі

Ви обов’язково закохаєтесь у цей рецепт.

Літо – це активний час для підготовки консервації на зиму. Домогосподарки закочують у банки і огірки, і помідори, і кабачки, і баклажани, а також готують по "експрес"-рецептах, на кшталт маринованих огірків у пакеті.

В основному як маринад у таких рецептах йде сіль, оцет і гірчиця, проте ці інгредієнти можна замінити однією добавкою, яка принесе незвичайний смак страві. Йдеться про соєвий соус, пише belnovosti.

Мариновані огірки у соєвому соусі: рецепт

Інгредієнти:

огірок середній — 1-2 шт.;

сіль на смак;

часник та кріп на смак;

соєвий соус — 1 ч. л.;

олія — 1 ч. л.

Спосіб приготування на 1 порцію:

Якщо ви хочете приготувати більше огірків, кількість інгредієнтів збільшується пропорційно кількості овочів.

Помийте огірки і наріжте їх кружальцями. Дрібнити не варто, краще робити товщі шматочки. Подрібніть часник, причому краще робити це ножем, а не тиснути пресом. Промийте кріп, дрібно порубайте і засипте овочі та зелень у пакет. Ретельно все перемішайте. Потім в пакет додайте соєвий соус, олію, і інтенсивно струсіть весь вміст пакета кілька разів. За годину ви вже зможете поласувати маринованими огірками.

Раніше "Телеграф" ділився швидким рецептом кабачкової ікри на зиму. Вона виходить набагато смачнішою, ніж магазинна.