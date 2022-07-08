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П’ять хвилин і готово: рецепт маринованих огірків у соєвому соусі

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Оцет у рецепті маринованих огірків можна замінити на соєвий соус
Оцет у рецепті маринованих огірків можна замінити на соєвий соус

Ви обов’язково закохаєтесь у цей рецепт.

Літо – це активний час для підготовки консервації на зиму. Домогосподарки закочують у банки і огірки, і помідори, і кабачки, і баклажани, а також готують по "експрес"-рецептах, на кшталт маринованих огірків у пакеті.

В основному як маринад у таких рецептах йде сіль, оцет і гірчиця, проте ці інгредієнти можна замінити однією добавкою, яка принесе незвичайний смак страві. Йдеться про соєвий соус, пише belnovosti.

Мариновані огірки у соєвому соусі: рецепт

Інгредієнти:

  • огірок середній — 1-2 шт.;
  • сіль на смак;
  • часник та кріп на смак;
  • соєвий соус — 1 ч. л.;
  • олія — 1 ч. л.

Спосіб приготування на 1 порцію:

Якщо ви хочете приготувати більше огірків, кількість інгредієнтів збільшується пропорційно кількості овочів.

  1. Помийте огірки і наріжте їх кружальцями. Дрібнити не варто, краще робити товщі шматочки.
  2. Подрібніть часник, причому краще робити це ножем, а не тиснути пресом.
  3. Промийте кріп, дрібно порубайте і засипте овочі та зелень у пакет. Ретельно все перемішайте.
  4. Потім в пакет додайте соєвий соус, олію, і інтенсивно струсіть весь вміст пакета кілька разів.
  5. За годину ви вже зможете поласувати маринованими огірками.

Раніше "Телеграф" ділився швидким рецептом кабачкової ікри на зиму. Вона виходить набагато смачнішою, ніж магазинна.

Теги:
#Рецепт #Мариновані огірки #Огірки