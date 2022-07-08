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Пять минут и готово: рецепт маринованный огурцов в соевом соусе

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Уксус в рецепте маринованных огурцов можно заменить на соевый соус
Уксус в рецепте маринованных огурцов можно заменить на соевый соус

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Лето — это активное время для подготовки консервации на зиму. Домохозяйки закатывают в банки и огурцы, и помидоры, и кабачки, и баклажаны, а также готовят "экспресс"-закатки, типа маринованных огурцов в пакете.

В основном в качестве маринада в таких рецептах идет соль, уксус и горчица, однако эти ингредиенты можно заменить одной добавкой, которая привнесет необычный вкус блюду. Речь идет о соевом соусе, пишет belnovosti.

Маринованные огурцы в соевом соусе: рецепт

Ингредиенты:

  • огурец средний — 1-2 шт.;
  • соль по вкусу;
  • чеснок и укроп по вкусу;
  • соевый соус — 1 ч. л.;
  • растительное масло — 1 ч. л.

Способ приготовления на 1 порцию:

Если вы хотите приготовить больше огурцов, то количество ингредиентов увеличивается пропорционально количеству овощей.

  1. Помойте огурцы и нарежьте их кружочками. Мельчить не стоит, лучше делать кусочки потолще.
  2. Измельчите чеснок, причем лучше делать это ножом, а не давить прессом.
  3. Промойте укроп, мелко порубите и засыпьте овощи и зелень в пакет. Тщательно все перемешайте.
  4. Затем в пакет добавьте соевый соус, растительное масло, и интенсивно встряхните все содержимое пакета несколько раз.
  5. Через час вы уже сможете полакомиться маринованными огурцами.

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#Рецепт #Маринованые огурцы #Огірки