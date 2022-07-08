Пять минут и готово: рецепт маринованный огурцов в соевом соусе

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Лето — это активное время для подготовки консервации на зиму. Домохозяйки закатывают в банки и огурцы, и помидоры, и кабачки, и баклажаны, а также готовят "экспресс"-закатки, типа маринованных огурцов в пакете.

В основном в качестве маринада в таких рецептах идет соль, уксус и горчица, однако эти ингредиенты можно заменить одной добавкой, которая привнесет необычный вкус блюду. Речь идет о соевом соусе, пишет belnovosti.

Маринованные огурцы в соевом соусе: рецепт

Ингредиенты:

огурец средний — 1-2 шт.;

соль по вкусу;

чеснок и укроп по вкусу;

соевый соус — 1 ч. л.;

растительное масло — 1 ч. л.

Способ приготовления на 1 порцию:

Если вы хотите приготовить больше огурцов, то количество ингредиентов увеличивается пропорционально количеству овощей.

Помойте огурцы и нарежьте их кружочками. Мельчить не стоит, лучше делать кусочки потолще. Измельчите чеснок, причем лучше делать это ножом, а не давить прессом. Промойте укроп, мелко порубите и засыпьте овощи и зелень в пакет. Тщательно все перемешайте. Затем в пакет добавьте соевый соус, растительное масло, и интенсивно встряхните все содержимое пакета несколько раз. Через час вы уже сможете полакомиться маринованными огурцами.

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