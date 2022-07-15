Відмінна закуска з помідорів та цибулі: рецепт чудового маринаду до страви
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Виходить дуже смачна закуска з помідорів та цибулі в ароматному маринаді
Якщо ви вже випробували спосіб консервації помідорів на зиму без стерилізації, можете ознайомитися з ще одним цікавим рецептом маринованих овочів.
Мариновані помідори з цибулею відмінно підійдуть до страв з м’яса, курки або риби, а також до інших страв. Чим довше стоїть така закуска, тим вона стає ще смачнішою.
Як смачно замаринувати помідори та цибулю — рецепт закуски
Інгредієнти:
- Помідор (середній розмір) – 5 шт.
- Цибулина – 3 шт.
- Часник – 3-4 зуби.
- Олія — 4 ст.л.
- Сік лимона – 2 ст.
- Базилік — 1/2 ч.л.
- Гострий перець – 1/4 ч.л.
- Мед — 1,5 ст.
- Сіль — 1/2 ч.л.
Приготування:
- Помідори нарізаємо кружальцями. Цибулю — кільцями. Очищаємо та нарізаємо зубчики часнику.
- Готуємо заправку: беремо 1,5 ст. меду (якщо мед густий, то його потрібно розтопити), додаємо сік лимона, олію, солимо і перчимо (гострий червоний перець, базилік).
- Все добре перемішуємо.
- Беремо підходящий посуд. Збираємо закуску шарами: помідори, цибуля з часником, і знову помідори та цибуля з часником. Зверху заливаємо заправкою.
- Все струшуємо і забираємо в холодильник хоча б на 30 хвилин.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом найсмачнішої закуски з кабачків на зиму.