Відмінна закуска з помідорів та цибулі: рецепт чудового маринаду до страви

Виходить дуже смачна закуска з помідорів та цибулі в ароматному маринаді

Якщо ви вже випробували спосіб консервації помідорів на зиму без стерилізації, можете ознайомитися з ще одним цікавим рецептом маринованих овочів.

Мариновані помідори з цибулею відмінно підійдуть до страв з м’яса, курки або риби, а також до інших страв. Чим довше стоїть така закуска, тим вона стає ще смачнішою.

Як смачно замаринувати помідори та цибулю — рецепт закуски

Інгредієнти:

Помідор (середній розмір) – 5 шт.

Цибулина – 3 шт.

Часник – 3-4 зуби.

Олія — 4 ст.л.

Сік лимона – 2 ст.

Базилік — 1/2 ч.л.

Гострий перець – 1/4 ч.л.

Мед — 1,5 ст.

Сіль — 1/2 ч.л.

Приготування:

Помідори нарізаємо кружальцями. Цибулю — кільцями. Очищаємо та нарізаємо зубчики часнику. Готуємо заправку: беремо 1,5 ст. меду (якщо мед густий, то його потрібно розтопити), додаємо сік лимона, олію, солимо і перчимо (гострий червоний перець, базилік). Все добре перемішуємо. Беремо підходящий посуд. Збираємо закуску шарами: помідори, цибуля з часником, і знову помідори та цибуля з часником. Зверху заливаємо заправкою. Все струшуємо і забираємо в холодильник хоча б на 30 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом найсмачнішої закуски з кабачків на зиму.