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Відмінна закуска з помідорів та цибулі: рецепт чудового маринаду до страви

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Закуска з помідорів та цибулі в маринаді
Закуска з помідорів та цибулі в маринаді

Виходить дуже смачна закуска з помідорів та цибулі в ароматному маринаді

Якщо ви вже випробували спосіб консервації помідорів на зиму без стерилізації, можете ознайомитися з ще одним цікавим рецептом маринованих овочів.

Мариновані помідори з цибулею відмінно підійдуть до страв з м’яса, курки або риби, а також до інших страв. Чим довше стоїть така закуска, тим вона стає ще смачнішою.

Як смачно замаринувати помідори та цибулю — рецепт закуски

Інгредієнти:

  • Помідор (середній розмір) – 5 шт.
  • Цибулина – 3 шт.
  • Часник – 3-4 зуби.
  • Олія — 4 ст.л.
  • Сік лимона – 2 ст.
  • Базилік — 1/2 ч.л.
  • Гострий перець – 1/4 ч.л.
  • Мед — 1,5 ст.
  • Сіль — 1/2 ч.л.

Приготування:

  1. Помідори нарізаємо кружальцями. Цибулю — кільцями. Очищаємо та нарізаємо зубчики часнику.
  2. Готуємо заправку: беремо 1,5 ст. меду (якщо мед густий, то його потрібно розтопити), додаємо сік лимона, олію, солимо і перчимо (гострий червоний перець, базилік).
  3. Все добре перемішуємо.
  4. Беремо підходящий посуд. Збираємо закуску шарами: помідори, цибуля з часником, і знову помідори та цибуля з часником. Зверху заливаємо заправкою.
  5. Все струшуємо і забираємо в холодильник хоча б на 30 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом найсмачнішої закуски з кабачків на зиму.

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#Помідори #Рецепти #Закуски #Маринади