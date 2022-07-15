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Отличная закуска из помидоров и лука: рецепт чудесного маринада к блюду

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Закуска из помидоров и лука в маринаде
Закуска из помидоров и лука в маринаде

Получается очень вкусная закуска из помидоров и лука в ароматном маринаде

Если вы уже испробовали способ консервации помидоров на зиму без стерилизации, то можете ознакомиться с еще одним интересным рецептом маринованных овощей.

Маринованные помидоры с луком отлично подойдут к блюдам из мяса, курицы или рыбы, а также вторым блюдам. Чем дольше стоит такая закуска, тем она становится еще вкуснее.

Как вкусно замариновать помидоры и лук — рецепт закуски

Ингредиенты:

  • Помидор (средний размер) – 5 шт.
  • Луковица – 3 шт.
  • Чеснок – 3-4 зуб.
  • Масло растительное – 4 ст.л.
  • Сок лимона – 2 ст.л.
  • Базилик – 1/2 ч.л.
  • Острый красный перец – 1/4 ч.л.
  • Мед – 1,5 ст.л.
  • Соль – 1/2 ч.л.

Приготовление:

  1. Помидоры нарезаем кружочками. Лук — кольцами. Очищаем и нарезаем зубчики чеснока.
  2. Готовим заправку: берем 1,5 ст.л. меда (если мед густой, то его нужно растопить), добавляем сок лимона, растительное масло, солим и перчим (острый красный перец, базилик).
  3. Все хорошо перемешиваем.
  4. Берем подходящую посуду. Собираем закуску слоями: помидоры, лук с чесноком, и снова помидоры и лук с чесноком. Сверху заливаем заправкой.
  5. Все встряхиваем и убираем в холодильник хотя бы на 30 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкуснейшей закуски из кабачков на зиму.

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#Помидоры #Рецепты #Закуски #Маринады