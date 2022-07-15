Отличная закуска из помидоров и лука: рецепт чудесного маринада к блюду
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Получается очень вкусная закуска из помидоров и лука в ароматном маринаде
Если вы уже испробовали способ консервации помидоров на зиму без стерилизации, то можете ознакомиться с еще одним интересным рецептом маринованных овощей.
Маринованные помидоры с луком отлично подойдут к блюдам из мяса, курицы или рыбы, а также вторым блюдам. Чем дольше стоит такая закуска, тем она становится еще вкуснее.
Как вкусно замариновать помидоры и лук — рецепт закуски
Ингредиенты:
- Помидор (средний размер) – 5 шт.
- Луковица – 3 шт.
- Чеснок – 3-4 зуб.
- Масло растительное – 4 ст.л.
- Сок лимона – 2 ст.л.
- Базилик – 1/2 ч.л.
- Острый красный перец – 1/4 ч.л.
- Мед – 1,5 ст.л.
- Соль – 1/2 ч.л.
Приготовление:
- Помидоры нарезаем кружочками. Лук — кольцами. Очищаем и нарезаем зубчики чеснока.
- Готовим заправку: берем 1,5 ст.л. меда (если мед густой, то его нужно растопить), добавляем сок лимона, растительное масло, солим и перчим (острый красный перец, базилик).
- Все хорошо перемешиваем.
- Берем подходящую посуду. Собираем закуску слоями: помидоры, лук с чесноком, и снова помидоры и лук с чесноком. Сверху заливаем заправкой.
- Все встряхиваем и убираем в холодильник хотя бы на 30 минут.
Ранее "Телеграф" делился рецептом вкуснейшей закуски из кабачков на зиму.