Отличная закуска из помидоров и лука: рецепт чудесного маринада к блюду

Получается очень вкусная закуска из помидоров и лука в ароматном маринаде

Если вы уже испробовали способ консервации помидоров на зиму без стерилизации, то можете ознакомиться с еще одним интересным рецептом маринованных овощей.

Маринованные помидоры с луком отлично подойдут к блюдам из мяса, курицы или рыбы, а также вторым блюдам. Чем дольше стоит такая закуска, тем она становится еще вкуснее.

Как вкусно замариновать помидоры и лук — рецепт закуски

Ингредиенты:

Помидор (средний размер) – 5 шт.

Луковица – 3 шт.

Чеснок – 3-4 зуб.

Масло растительное – 4 ст.л.

Сок лимона – 2 ст.л.

Базилик – 1/2 ч.л.

Острый красный перец – 1/4 ч.л.

Мед – 1,5 ст.л.

Соль – 1/2 ч.л.

Приготовление:

Помидоры нарезаем кружочками. Лук — кольцами. Очищаем и нарезаем зубчики чеснока. Готовим заправку: берем 1,5 ст.л. меда (если мед густой, то его нужно растопить), добавляем сок лимона, растительное масло, солим и перчим (острый красный перец, базилик). Все хорошо перемешиваем. Берем подходящую посуду. Собираем закуску слоями: помидоры, лук с чесноком, и снова помидоры и лук с чесноком. Сверху заливаем заправкой. Все встряхиваем и убираем в холодильник хотя бы на 30 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкуснейшей закуски из кабачков на зиму.