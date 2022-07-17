Без оцту та цукру: приголомшливий рецепт хрустких огірків на зиму

Банки із соліннями за цим рецептом не потрібно зберігати у підвалі.

Літо — це час, коли домогосподарки активно готують консервацію на зиму і огірки, і помідори, і кабачки, і баклажани, а також готують експрес-закатки, типу маринованих огірків у пакеті.

Здебільшого банки із закатками потрібно зберігати у підвалі, проте що робити, якщо такого місця в будинку, особливо в квартирі немає? Відповідь проста — приготувати соління за таким рецептом, який не передбачає такого виду зберігання, пише belnovosti.

Як приготувати огірки на зиму без оцту та цукру

Щоб приготувати смачні та хрумкі огірки слід зробити наголос саме на розсіл. Співвідношення інгредієнтів таке: на літр води – дві столові ложки солі з гіркою. Розчин потрібно розігрівати доти, доки він не почне вирувати.

Як тільки цього сталося, його треба залити у банку з огірками. Причому бажано, щоб на дні тари було листя хріну та вишні, а також кріп. Найкраще використовувати 3-літрові банки.

"Намертво" закручувати банки не потрібно, а лише прикрийте кришками та залиште на кухні. Варто відзначити, що поставити банки краще на тарілки, щоб рідина не потрапила на підлогу. Через два дні пінку слід видалити, а потім насипте в кожну банку по дві столові ложки гірчичного порошку.

Потім банки потрібно знову прикрити кришками і знову залишить на один день. Через цей час розсіл необхідно перелити в каструлю і прокип’ятити кілька хвилин. А потім знову залити у банки з огірками. Зазначимо, що найкраще для цього взяти нову тару.

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