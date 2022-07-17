Без уксуса и сахара: потрясающий рецепт хрустящих огурцов на зиму

Банки с соленьями по этому рецепту не нужно хранить в подвале.

Лето — это время, когда домохозяйки активно готовят консервацию на зиму и огурцы, и помидоры, и кабачки, и баклажаны, а также готовят "экспресс"-закатки, типа маринованных огурцов в пакете.

В основном банки с закатками нужно хранить в подвале, однако что же делать, если такого места в доме, особенно в квартире нет? Ответ простой — приготовить соленье по такому рецепту, который не предусматривает такого вида хранения, пишет belnovosti.

Как приготовить огурцы на зиму без уксуса и сахара

Чтобы приготовить вкусные и хрустящие огурцы следует сделать упор именно на рассол. Соотношение ингредиентов следующее: на литр воды — две столовые ложки соли с горкой. Раствор нужно разогревать до тех пор, пока он не начнет бурлить.

Как только этого произошло, его нужно залить в банку с огурцами. Причем желательно, чтобы на дне тары были листья хрена и вишни, а также укроп. Лучше всего использовать 3-х литровые банки.

"Намертво" закручивать банки не нужно, а лишь прикройте крышками и оставьте на кухне. Стоит отметить, что поставить банки лучше на тарелки, чтобы вытекающая жидкость не попала на пол. Спустя два дня, пенку следует удалить, а после насыпьте в каждую банку по две столовые ложки горчичного порошка.

Потом банки нужно снова прикрыть крышками, и снова оставит на один день. Спустя это время рассол необходимо перелить в кастрюлю и прокипятить несколько минут. А после снова залить в банки с огурцами. Отметим, что лучше для этого взять новую тару.

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