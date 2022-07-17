Чим заправити буряківник, щоб він вийшов неймовірно смачним (відео)
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Цей холодний суп добре пасує для обіду в спеку
Влітку рідко хочеться вживати щось гаряче, тому в якості перших страв ми зазвичай готуємо холодні супи — окрошку або буряківник. Останній, до речі, може бути дуже смачним та ситним, якщо знати правильну заправку.
Рецептом ідеального супу для спеки ділиться фудблогерка під ніком yummy_pp_lera в Instagram. За її словами, буряківник відмінно підійде для спекотного літнього обіду. Найкраще готувати цю страву на основі айрану.
Складові:
- 1/2 огірка
- 4-5 редисів
- 60 г шинки/ковбаси або відвареного курячого філе
- пучок зелені
- 1/2 вареного або запеченого буряка
- 1-2 зубчики часнику
- 500 мл айрану (або 300 мл кефіру + 200 мл газованої води)
- 1/2 ч. л. гірчиці
- щіпка лимонної кислоти
- сіль та чорний мелений перець — за смаком
- 1 варене яйце
Спосіб приготування:
- Огірок, редиску, шинку та зелень дрібно нарізати.
- Поєднати буряк, айран, гірчицю, лимонну кислоту, сіль, перець і перебити блендером до однорідної консистенції.
- У тарілку викласти нарізані огірок, редиску, шинку, зелень та залити все це айраном.
- Посипати зеленню та додати варене яйце.
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