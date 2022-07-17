Чим заправити буряківник, щоб він вийшов неймовірно смачним (відео)

Цей холодний суп добре пасує для обіду в спеку

Влітку рідко хочеться вживати щось гаряче, тому в якості перших страв ми зазвичай готуємо холодні супи — окрошку або буряківник. Останній, до речі, може бути дуже смачним та ситним, якщо знати правильну заправку.

Рецептом ідеального супу для спеки ділиться фудблогерка під ніком yummy_pp_lera в Instagram. За її словами, буряківник відмінно підійде для спекотного літнього обіду. Найкраще готувати цю страву на основі айрану.

Складові:

1/2 огірка

4-5 редисів

60 г шинки/ковбаси або відвареного курячого філе

пучок зелені

1/2 вареного або запеченого буряка

1-2 зубчики часнику

500 мл айрану (або 300 мл кефіру + 200 мл газованої води)

1/2 ч. л. гірчиці

щіпка лимонної кислоти

сіль та чорний мелений перець — за смаком

1 варене яйце

Спосіб приготування:

Огірок, редиску, шинку та зелень дрібно нарізати. Поєднати буряк, айран, гірчицю, лимонну кислоту, сіль, перець і перебити блендером до однорідної консистенції. У тарілку викласти нарізані огірок, редиску, шинку, зелень та залити все це айраном. Посипати зеленню та додати варене яйце.

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