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Чим заправити буряківник, щоб він вийшов неймовірно смачним (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Буряківник – чудовий літній суп
Буряківник – чудовий літній суп

Цей холодний суп добре пасує для обіду в спеку

Влітку рідко хочеться вживати щось гаряче, тому в якості перших страв ми зазвичай готуємо холодні супи — окрошку або буряківник. Останній, до речі, може бути дуже смачним та ситним, якщо знати правильну заправку.

Рецептом ідеального супу для спеки ділиться фудблогерка під ніком yummy_pp_lera в Instagram. За її словами, буряківник відмінно підійде для спекотного літнього обіду. Найкраще готувати цю страву на основі айрану.

Складові:

  • 1/2 огірка
  • 4-5 редисів
  • 60 г шинки/ковбаси або відвареного курячого філе
  • пучок зелені
  • 1/2 вареного або запеченого буряка
  • 1-2 зубчики часнику
  • 500 мл айрану (або 300 мл кефіру + 200 мл газованої води)
  • 1/2 ч. л. гірчиці
  • щіпка лимонної кислоти
  • сіль та чорний мелений перець — за смаком
  • 1 варене яйце

Спосіб приготування:

  1. Огірок, редиску, шинку та зелень дрібно нарізати.
  2. Поєднати буряк, айран, гірчицю, лимонну кислоту, сіль, перець і перебити блендером до однорідної консистенції.
  3. У тарілку викласти нарізані огірок, редиску, шинку, зелень та залити все це айраном.
  4. Посипати зеленню та додати варене яйце.

Раніше "Телеграф" розповів, чим замінити ковбасу в окрошці, щоб вона стала ще смачнішою.

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#Рецепт #Суп