"Як обійми бабусі": незвичайні вареники з шовковицею, рецептом яких поділився Євген Клопотенко

Шеф-кухар здивував рецептом найсмачніших вареників

Український шеф-кухар Євген Клопотенко знову потішив своїх підписників новим рецептом. Тільки нещодавно переможець п'ятого сезону кулінарного проєкту "МастерШеф" розповідав про приготування вареників з консервованою квасолею.

Відомий експерт у кулінарії вирішив поділитися рецептом смачних вареників із шовковицею та корицею. "Мені такого бабуся ніколи не готувала, але коли я думаю про те, що їм вареники з шовковицею, то відчуття, ніби готувала. І ніби їв я ті вареники з холодною сметаною спекотного липня у тіні під горіхом. Є відчуття, що зараз нам всім потрібні м'які обійми бабусі", — поділився Клопотенко.

Як приготувати вареники з шовковицею

500 г борошна поєднуєте з 250 мл теплої води, яйцем, 3 ст.л. олії і дрібкою солі. Замішуєте тісто і лишаєте на 20 хвилин відпочити. Берете 500 г шовковиці, додаєте 1 ч.л. кориці, перемішуєте. Це, власне, і є начинка. Потім ліпите вареники і варите у підсоленій киплячій воді 3-5 хвилин. Гарячі вареники посипаєте цукром. Вершкове масло чи сметана — за бажанням.

Раніше український кондитер Ліза Глінська поділилась рецептом смачних вареників з вишнею.