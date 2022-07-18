"Как объятия бабушки": необычные вареники с шелковицей, рецептом которых поделился Евгений Клопотенко

Шеф-повар удивил рецептом вкуснейших вареников

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко снова порадовал своих подписчиков новым рецептом. Только недавно победитель пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" рассказывал о приготовлении вареников с консервированной фасолью.

Известный эксперт в кулинарии решил поделиться рецептом вкусных вареников с шелковицей и корицей. "Мне такого бабушка никогда не готовила, но когда я думаю о том, что ем вареники с шелковицей, то ощущение, будто готовила. И будто ел я эти вареники с холодной сметаной жаркого июля в тени под орехом. Ощущение, что сейчас нам всем нужны мягкие объятия бабушки", – поделился Клопотенко.

Как приготовить вареники с шелковицей

500 г муки соединяете с 250 мл теплой воды, яйцом, 3 ст.л. растительного масла и щепоткой соли. Замешиваете тесто и оставляете на 20 минут отдохнуть. Берете 500 г шелковицы, добавляете 1 ч.л. корицы, перемешиваете. Это собственно и есть начинка. Затем лепите вареники и варите в подсоленной кипящей воде 3-5 минут. Горячие вареники посыпаете сахаром. Сливочное масло или сметана – по желанию.

Ранее украинский кондитер Лиза Глинская поделилась рецептом вкусных вареников с вишней.