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Вареники с вишней по-украински: проверенный рецепт Лизы Глинской (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Вареники с вишней - простой рецепт Новость обновлена 24 июня 2022, 21:02
Вареники с вишней - простой рецепт

Невероятно вкусные вареники для всей семьи

Летние ягоды ворвались в нашу жизнь этим летом — вишни одни из них. Вареники с этим натуральным лакомством у многих ассоциируются с детством, поэтому сейчас стоит успеть воспользоваться этими дарами природы. Ранее мы делились рецептом компота из вишень.

Украинский кондитер Елизавета Глинская рассказала в своем блоге на YouTube, как приготовить украинские вареники с вишней. Блюдо понравится всем членам семьи.

Ингредиенты на 70 вареников:

Заварное тесто:

  • 500 г муки
  • 10 г соли
  • 250 мл кипятка
  • 50 мл подсолнечного масла (рафинированного)

Начинка:

  • Вишня
  • Сахар

Приготовление:

  1. Смешиваем соль с кипятком, добавляем этот раствор в муку, добавляем масло. Перемешиваем сначала вилкой, затем разминаем руками. Оставляем тесто в миске, накрываем его пленкой или полотенцем, на 1 час при комнатной температуре.
  2. Вынимаем тесто, перемешиваем его без добавления муки. Отправляем тесто в пакете в холодильник на 2-3 часа.
  3. Раскатываем тесто на столе с мукой, выдавливаем круги диаметром 6 см.
  4. Раскладываем тесто на ладони, добавляем сахар, 2-3 вишни (с костью), можно и без.
  5. Отправляем вареники в кипящую воду на 2-3 минуты.
  6. Подаем со сливочным маслом или сметаной. Приятного аппетита!

Ранее Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить ленивые вареники с ягодной сметаной.

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#Вареники #Рецепты #Лиза Глинская