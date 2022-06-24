Вареники с вишней по-украински: проверенный рецепт Лизы Глинской (видео)

Невероятно вкусные вареники для всей семьи

Летние ягоды ворвались в нашу жизнь этим летом — вишни одни из них. Вареники с этим натуральным лакомством у многих ассоциируются с детством, поэтому сейчас стоит успеть воспользоваться этими дарами природы. Ранее мы делились рецептом компота из вишень.

Украинский кондитер Елизавета Глинская рассказала в своем блоге на YouTube, как приготовить украинские вареники с вишней. Блюдо понравится всем членам семьи.

Ингредиенты на 70 вареников:

Заварное тесто:

500 г муки

10 г соли

250 мл кипятка

50 мл подсолнечного масла (рафинированного)

Начинка:

Вишня

Сахар

Приготовление:

Смешиваем соль с кипятком, добавляем этот раствор в муку, добавляем масло. Перемешиваем сначала вилкой, затем разминаем руками. Оставляем тесто в миске, накрываем его пленкой или полотенцем, на 1 час при комнатной температуре. Вынимаем тесто, перемешиваем его без добавления муки. Отправляем тесто в пакете в холодильник на 2-3 часа. Раскатываем тесто на столе с мукой, выдавливаем круги диаметром 6 см. Раскладываем тесто на ладони, добавляем сахар, 2-3 вишни (с костью), можно и без. Отправляем вареники в кипящую воду на 2-3 минуты. Подаем со сливочным маслом или сметаной. Приятного аппетита!

Ранее Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить ленивые вареники с ягодной сметаной.