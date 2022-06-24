Вареники с вишней по-украински: проверенный рецепт Лизы Глинской (видео)
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Невероятно вкусные вареники для всей семьи
Летние ягоды ворвались в нашу жизнь этим летом — вишни одни из них. Вареники с этим натуральным лакомством у многих ассоциируются с детством, поэтому сейчас стоит успеть воспользоваться этими дарами природы. Ранее мы делились рецептом компота из вишень.
Украинский кондитер Елизавета Глинская рассказала в своем блоге на YouTube, как приготовить украинские вареники с вишней. Блюдо понравится всем членам семьи.
Ингредиенты на 70 вареников:
Заварное тесто:
- 500 г муки
- 10 г соли
- 250 мл кипятка
- 50 мл подсолнечного масла (рафинированного)
Начинка:
- Вишня
- Сахар
Приготовление:
- Смешиваем соль с кипятком, добавляем этот раствор в муку, добавляем масло. Перемешиваем сначала вилкой, затем разминаем руками. Оставляем тесто в миске, накрываем его пленкой или полотенцем, на 1 час при комнатной температуре.
- Вынимаем тесто, перемешиваем его без добавления муки. Отправляем тесто в пакете в холодильник на 2-3 часа.
- Раскатываем тесто на столе с мукой, выдавливаем круги диаметром 6 см.
- Раскладываем тесто на ладони, добавляем сахар, 2-3 вишни (с костью), можно и без.
- Отправляем вареники в кипящую воду на 2-3 минуты.
- Подаем со сливочным маслом или сметаной. Приятного аппетита!
Ранее Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить ленивые вареники с ягодной сметаной.