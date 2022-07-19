Смачніше, ніж звичайне варення: як закрити на зиму густий та насичений джем (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 715
Цей джем ідеально підійде до десертів
Якщо вам набридло традиційне варення або просто хочете спробувати заготовити на зиму якусь нову "закрутку", то спробуйте зробити джем. Найбільш звичні варіанти джемів з ягід або фруктів, наприклад, грушевий джем, але мало хто знає, що неймовірно смачним виходить джем із м’яти.
Рецептом м’ятного джему на зиму ділиться кулінарний блог Лілії Цвіт у Youtube. Натуральний, домашній джем із м’яти чудово підходить для начинки у різноманітні десерти. За її словами, готується солодка "закрутка" просто, не потрібно додавати багато цукру та довго уварювати сироп. Джем виходить густим і вишуканим.
Інгредієнти на 800 мл:
- м’ята – 300 г
- цукор — 250 г + 2 ст. ложки
- лимон – 1 шт.
- шпинат – 100 г
- вода – 0,5 л
- желфікс – 50 г
Спосіб приготування:
- Молоду свіжу м’яту промити, просушити та нарізати невеликими шматочками.
- Перекласти м’яту в каструлю, пересипати цукром, пом’яти руками, щоб м’ята пустила сік. Накрити кришкою та залишити на 2-3 години.
- У чаші блендера перемолоти лимон разом із шкіркою. Далі до м’яти додати воду, мелений лимон, перемішати і поставити на вогонь на 20 хвилин.
- Свіжий молодий шпинат теж перемолоти у пюре, додати до м’ятної маси, перемішати і кип’ятити ще одну хвилину. Вимкнути вогонь, накрити кришкою та залишити до повного охолодження.
- Коли маса охолола, потрібно зцідити рідину (можна використовувати марлю або іншу суху тканину). Зверніть увагу на те, що завдяки шпинату суміш стала більш зеленого кольору.
- Повинно вийти 800 мл готової м’ятної рідини, якщо вийшло менше, додайте воду.
- Розчиніть желфікс, попередньо змішавши його з цукром, щоб він краще розчинився в м’ятній суміші.
- М’ятну суміш поставити на вогонь і одразу додати желфікс, ретельно помішуючи. Довести до кипіння. Після закипання варити ще 3-4 хвилини та збирати "шум".
- Готовий джем спочатку рідкий, але в міру охолодження застигне. Гарячий джем налити в чисті, сухі банки, закрити чистими, сухими кришками, перевернути догори дном на 5 хвилин.
Раніше "Телеграф" поділився рецептом незвичайного джему на зиму з яблук та кавуна.