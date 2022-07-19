Смачніше, ніж звичайне варення: як закрити на зиму густий та насичений джем (відео)

Цей джем ідеально підійде до десертів

Якщо вам набридло традиційне варення або просто хочете спробувати заготовити на зиму якусь нову "закрутку", то спробуйте зробити джем. Найбільш звичні варіанти джемів з ягід або фруктів, наприклад, грушевий джем, але мало хто знає, що неймовірно смачним виходить джем із м’яти.

Рецептом м’ятного джему на зиму ділиться кулінарний блог Лілії Цвіт у Youtube. Натуральний, домашній джем із м’яти чудово підходить для начинки у різноманітні десерти. За її словами, готується солодка "закрутка" просто, не потрібно додавати багато цукру та довго уварювати сироп. Джем виходить густим і вишуканим.

Інгредієнти на 800 мл:

м’ята – 300 г

цукор — 250 г + 2 ст. ложки

лимон – 1 шт.

шпинат – 100 г

вода – 0,5 л

желфікс – 50 г

Спосіб приготування:

Молоду свіжу м’яту промити, просушити та нарізати невеликими шматочками. Перекласти м’яту в каструлю, пересипати цукром, пом’яти руками, щоб м’ята пустила сік. Накрити кришкою та залишити на 2-3 години. У чаші блендера перемолоти лимон разом із шкіркою. Далі до м’яти додати воду, мелений лимон, перемішати і поставити на вогонь на 20 хвилин. Свіжий молодий шпинат теж перемолоти у пюре, додати до м’ятної маси, перемішати і кип’ятити ще одну хвилину. Вимкнути вогонь, накрити кришкою та залишити до повного охолодження. Коли маса охолола, потрібно зцідити рідину (можна використовувати марлю або іншу суху тканину). Зверніть увагу на те, що завдяки шпинату суміш стала більш зеленого кольору. Повинно вийти 800 мл готової м’ятної рідини, якщо вийшло менше, додайте воду. Розчиніть желфікс, попередньо змішавши його з цукром, щоб він краще розчинився в м’ятній суміші. М’ятну суміш поставити на вогонь і одразу додати желфікс, ретельно помішуючи. Довести до кипіння. Після закипання варити ще 3-4 хвилини та збирати "шум". Готовий джем спочатку рідкий, але в міру охолодження застигне. Гарячий джем налити в чисті, сухі банки, закрити чистими, сухими кришками, перевернути догори дном на 5 хвилин.

Раніше "Телеграф" поділився рецептом незвичайного джему на зиму з яблук та кавуна.