Вкуснее, чем обычное варенье: как закрыть на зиму густой и насыщенный джем (видео)

Этот джем идеально подойдет к десертам

Если вам надоело традиционное варенье или вы просто хотите попробовать заготовить на зиму какую-то новую "закрутку", то попробуйте сделать джем. Более привычны варианты джемов из ягод или фруктов, к примеру, грушевый джем, но мало кто знает, что невероятно вкусным получается джем из мяты.

Рецептом мятного джема на зиму делится кулинарный блог Лилии Цвит в Youtube. Натуральный, домашний джем из мяты отлично подходит для начинки в разнообразные десерты. По ее словам, готовится сладкая "закрутка" просто, не нужно добавлять много сахара и долго уваривать сироп. Джем выходит густым и изысканным.

Ингредиенты на 800 мл:

мята – 300 г

сахар – 250 г + 2 ст. ложки

лимон – 1 шт.

шпинат – 100 г

вода – 0,5 л

желфикс – 50 г

Способ приготовления:

Молодую свежую мяту промыть, просушить и нарезать небольшими кусочками. Переложить мяту в кастрюлю, пересыпать сахаром, немного помять руками, чтобы мята пустила сок. Накрыть крышкой и оставить на 2-3 часа. В чаше блендера перемолоть лимон вместе с кожурой. Далее к мяте добавить воду, перемолотый лимон, перемешать и поставить на огонь на 20 минут. Свежий молодой шпинат тоже перемолоть в пюре, добавить в мятную массу, перемешать и кипятить еще одну минуту. Выключить огонь, накрыть крышкой и оставить до полного охлаждения. Когда масса остыла, нужно сцедить жидкость (можно использовать марлю или другую сухую ткань). Обратите внимание на то, что благодаря шпинату смесь стала более зеленого цвета. Должно получиться 800 мл готовой мятной жидкости, если получилось меньше, то добавьте воду. Растворить желфикс, предварительно смешав его с сахаром, для того чтобы он лучше растворился в мятной смеси. Мятную смесь поставить на огонь и сразу добавить желфикс, тщательно помешивая. Довести до кипения. После закипания варить еще 3-4 минуты и собирать "шум". Готовый джем сначала редок, но по мере охлаждения застынет. Горячий джем налить в чистые, сухие банки, закрыть чистыми, сухими крышками, перевернуть вверх дном на 5 минут.

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