Вкуснее, чем обычное варенье: как закрыть на зиму густой и насыщенный джем (видео)
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Этот джем идеально подойдет к десертам
Если вам надоело традиционное варенье или вы просто хотите попробовать заготовить на зиму какую-то новую "закрутку", то попробуйте сделать джем. Более привычны варианты джемов из ягод или фруктов, к примеру, грушевый джем, но мало кто знает, что невероятно вкусным получается джем из мяты.
Рецептом мятного джема на зиму делится кулинарный блог Лилии Цвит в Youtube. Натуральный, домашний джем из мяты отлично подходит для начинки в разнообразные десерты. По ее словам, готовится сладкая "закрутка" просто, не нужно добавлять много сахара и долго уваривать сироп. Джем выходит густым и изысканным.
Ингредиенты на 800 мл:
- мята – 300 г
- сахар – 250 г + 2 ст. ложки
- лимон – 1 шт.
- шпинат – 100 г
- вода – 0,5 л
- желфикс – 50 г
Способ приготовления:
- Молодую свежую мяту промыть, просушить и нарезать небольшими кусочками.
- Переложить мяту в кастрюлю, пересыпать сахаром, немного помять руками, чтобы мята пустила сок. Накрыть крышкой и оставить на 2-3 часа.
- В чаше блендера перемолоть лимон вместе с кожурой. Далее к мяте добавить воду, перемолотый лимон, перемешать и поставить на огонь на 20 минут.
- Свежий молодой шпинат тоже перемолоть в пюре, добавить в мятную массу, перемешать и кипятить еще одну минуту. Выключить огонь, накрыть крышкой и оставить до полного охлаждения.
- Когда масса остыла, нужно сцедить жидкость (можно использовать марлю или другую сухую ткань). Обратите внимание на то, что благодаря шпинату смесь стала более зеленого цвета.
- Должно получиться 800 мл готовой мятной жидкости, если получилось меньше, то добавьте воду.
- Растворить желфикс, предварительно смешав его с сахаром, для того чтобы он лучше растворился в мятной смеси.
- Мятную смесь поставить на огонь и сразу добавить желфикс, тщательно помешивая. Довести до кипения. После закипания варить еще 3-4 минуты и собирать "шум".
- Готовый джем сначала редок, но по мере охлаждения застынет. Горячий джем налить в чистые, сухие банки, закрыть чистыми, сухими крышками, перевернуть вверх дном на 5 минут.
Ранее "Телеграф" поделился рецептом необычного джема на зиму из яблок и арбуза.