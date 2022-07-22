Взимку стане прикрасою святкового столу: рецепт консервованих баклажанів з печерицями
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Різноманітні салати з баклажанів славляться своєю гостротою. Пропонована страва з грибами дуже популярна на будь-якому святковому столі, особливо зимової новорічної пори.
Рецепт страви на зиму невибагливий. Про те, як приготувати на зиму баклажани з печерицями, розповіла український шеф-кухар Оксана Вознюк. Вам сподобається цей варіант приготування, тому що гриби в поєднанні з баклажаном, морквою та цибулею, насправді дуже проста, але водночас смачна їжа.
Як смачно законсервувати баклажани з грибами
Інгредієнти:
- Баклажани - 1,5 кг
- Печериці - 500 г
- Цибуля - 300 г
- Морква - 300 г
- Часник - 5 зубків
- Чилі - 1 шт.
- Олія - 200 г
- Оцет - 75 г
- Цукор - 1 ст.л.
- Приправа зіра - 1 ч.л.
- Коріандр мелений - 1 ч.л.
- Сіль, перець за смаком
Приготування:
- Баклажани нарізаємо кубиком та солимо. Відкладаємо, щоб відпочили.
- Цибулю та печериці теж нарізаємо кубиком, а моркву, як по-корейськи.
- Спочатку обсмажуємо цибулю, потім додаємо баклажани (можна зі шкіркою), потім гриби та моркву, дрібно нарізаний часник та перець чилі.
- Солимо, перчимо, додаємо зіру та коріандр, і тушимо до готовності.
- Викладаємо в банки, стерилізуємо 15 хвилин і закриваємо, перевертаємо банки та накриваємо.
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