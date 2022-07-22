Рус

Взимку стане прикрасою святкового столу: рецепт консервованих баклажанів з печерицями

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
235
Консервовані баклажани з грибами на зиму Новина оновлена 22 липня 2022, 17:53
Консервовані баклажани з грибами на зиму

Спробуйте і не пошкодуєте

Різноманітні салати з баклажанів славляться своєю гостротою. Пропонована страва з грибами дуже популярна на будь-якому святковому столі, особливо зимової новорічної пори.

Рецепт страви на зиму невибагливий. Про те, як приготувати на зиму баклажани з печерицями, розповіла український шеф-кухар Оксана Вознюк. Вам сподобається цей варіант приготування, тому що гриби в поєднанні з баклажаном, морквою та цибулею, насправді дуже проста, але водночас смачна їжа.

Як смачно законсервувати баклажани з грибами

Інгредієнти:

  • Баклажани - 1,5 кг
  • Печериці - 500 г
  • Цибуля - 300 г
  • Морква - 300 г
  • Часник - 5 зубків
  • Чилі - 1 шт.
  • Олія - 200 г
  • Оцет - 75 г
  • Цукор - 1 ст.л.
  • Приправа зіра - 1 ч.л.
  • Коріандр мелений - 1 ч.л.
  • Сіль, перець за смаком

Приготування:

  1. Баклажани нарізаємо кубиком та солимо. Відкладаємо, щоб відпочили.
  2. Цибулю та печериці теж нарізаємо кубиком, а моркву, як по-корейськи.
  3. Спочатку обсмажуємо цибулю, потім додаємо баклажани (можна зі шкіркою), потім гриби та моркву, дрібно нарізаний часник та перець чилі.
  4. Солимо, перчимо, додаємо зіру та коріандр, і тушимо до готовності.
  5. Викладаємо в банки, стерилізуємо 15 хвилин і закриваємо, перевертаємо банки та накриваємо.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом гострого салату із зелених помідорів та перців на зиму.

Теги:
#Рецепти #Салати #Баклажани #Консервація