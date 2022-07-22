Взимку стане прикрасою святкового столу: рецепт консервованих баклажанів з печерицями

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Різноманітні салати з баклажанів славляться своєю гостротою. Пропонована страва з грибами дуже популярна на будь-якому святковому столі, особливо зимової новорічної пори.

Рецепт страви на зиму невибагливий. Про те, як приготувати на зиму баклажани з печерицями, розповіла український шеф-кухар Оксана Вознюк. Вам сподобається цей варіант приготування, тому що гриби в поєднанні з баклажаном, морквою та цибулею, насправді дуже проста, але водночас смачна їжа.

Як смачно законсервувати баклажани з грибами

Інгредієнти:

Баклажани - 1,5 кг

Печериці - 500 г

Цибуля - 300 г

Морква - 300 г

Часник - 5 зубків

Чилі - 1 шт.

Олія - 200 г

Оцет - 75 г

Цукор - 1 ст.л.

Приправа зіра - 1 ч.л.

Коріандр мелений - 1 ч.л.

Сіль, перець за смаком

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Приготування:

Баклажани нарізаємо кубиком та солимо. Відкладаємо, щоб відпочили. Цибулю та печериці теж нарізаємо кубиком, а моркву, як по-корейськи. Спочатку обсмажуємо цибулю, потім додаємо баклажани (можна зі шкіркою), потім гриби та моркву, дрібно нарізаний часник та перець чилі. Солимо, перчимо, додаємо зіру та коріандр, і тушимо до готовності. Викладаємо в банки, стерилізуємо 15 хвилин і закриваємо, перевертаємо банки та накриваємо.

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