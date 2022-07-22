Зимой станет украшением праздничного стола: рецепт консервированных баклажанов с шампиньонами
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Различные салаты из баклажанов славятся своей остротой. Предлагаемое блюдо с грибами очень популярное на любом праздничном столе, особенно в зимнюю новогоднюю пору.
Рецепт блюда на зиму не требователен. О том, как приготовить на зиму баклажанны с шампиньонами, рассказала украинский шеф-повар Оксана Вознюк. Вам понравится этот вариант приготовления, потому что грибы в сочетании с баклажаном, морковью и луком, на самом деле очень проста, но в то же время вкусная еда.
Как вкусно законсервировать баклажаны с грибами
Ингредиенты:
- Баклажаны - 1,5 кг
- Шампиньоны - 500 г
- Лук - 300 г
- Морковь - 300 г
- Чеснок - 5 зубков
- Чили - 1 шт.
- Масло растительное - 200 г
- Уксус - 75 г
- Сахар - 1 ст.л.
- Приправа зира - 1 ч.л.
- Кориандр молотый - 1 ч.л.
- Соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Баклажаны режим кубиком и солим. Откладываем, чтобы отдохнули.
- Лук и шампиньоны тоже нарезаем кубиком, а морковь, как по-корейски.
- Сначала обжариваем лук, затем добавляем баклажаны (можно с кожурой), затем грибы и морковь, мелко нарезанный чеснок и перец чили.
- Солим, перчим, добавляем зиру и кориандр, и тушим до готовности.
- Выкладываем в банки, стерилизуем 15 минут и закрываем, переворачиваем банки и накрываем.
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