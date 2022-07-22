Зимой станет украшением праздничного стола: рецепт консервированных баклажанов с шампиньонами

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Различные салаты из баклажанов славятся своей остротой. Предлагаемое блюдо с грибами очень популярное на любом праздничном столе, особенно в зимнюю новогоднюю пору.

Рецепт блюда на зиму не требователен. О том, как приготовить на зиму баклажанны с шампиньонами, рассказала украинский шеф-повар Оксана Вознюк. Вам понравится этот вариант приготовления, потому что грибы в сочетании с баклажаном, морковью и луком, на самом деле очень проста, но в то же время вкусная еда.

Как вкусно законсервировать баклажаны с грибами

Ингредиенты:

Баклажаны - 1,5 кг

Шампиньоны - 500 г

Лук - 300 г

Морковь - 300 г

Чеснок - 5 зубков

Чили - 1 шт.

Масло растительное - 200 г

Уксус - 75 г

Сахар - 1 ст.л.

Приправа зира - 1 ч.л.

Кориандр молотый - 1 ч.л.

Соль, перец по вкусу

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Приготовление:

Баклажаны режим кубиком и солим. Откладываем, чтобы отдохнули. Лук и шампиньоны тоже нарезаем кубиком, а морковь, как по-корейски. Сначала обжариваем лук, затем добавляем баклажаны (можно с кожурой), затем грибы и морковь, мелко нарезанный чеснок и перец чили. Солим, перчим, добавляем зиру и кориандр, и тушим до готовности. Выкладываем в банки, стерилизуем 15 минут и закрываем, переворачиваем банки и накрываем.

Ранее "Телеграф" делился рецептом острого салата из зеленых помидоров и перцев на зиму.