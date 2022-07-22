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Зимой станет украшением праздничного стола: рецепт консервированных баклажанов с шампиньонами

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Консервированные баклажаны с грибами на зиму Новость обновлена 22 июля 2022, 17:53
Консервированные баклажаны с грибами на зиму

Попробуйте и не пожалеете

Различные салаты из баклажанов славятся своей остротой. Предлагаемое блюдо с грибами очень популярное на любом праздничном столе, особенно в зимнюю новогоднюю пору.

Рецепт блюда на зиму не требователен. О том, как приготовить на зиму баклажанны с шампиньонами, рассказала украинский шеф-повар Оксана Вознюк. Вам понравится этот вариант приготовления, потому что грибы в сочетании с баклажаном, морковью и луком, на самом деле очень проста, но в то же время вкусная еда.

Как вкусно законсервировать баклажаны с грибами

Ингредиенты:

  • Баклажаны - 1,5 кг
  • Шампиньоны - 500 г
  • Лук - 300 г
  • Морковь - 300 г
  • Чеснок - 5 зубков
  • Чили - 1 шт.
  • Масло растительное - 200 г
  • Уксус - 75 г
  • Сахар - 1 ст.л.
  • Приправа зира - 1 ч.л.
  • Кориандр молотый - 1 ч.л.
  • Соль, перец по вкусу

Приготовление:

  1. Баклажаны режим кубиком и солим. Откладываем, чтобы отдохнули.
  2. Лук и шампиньоны тоже нарезаем кубиком, а морковь, как по-корейски.
  3. Сначала обжариваем лук, затем добавляем баклажаны (можно с кожурой), затем грибы и морковь, мелко нарезанный чеснок и перец чили.
  4. Солим, перчим, добавляем зиру и кориандр, и тушим до готовности.
  5. Выкладываем в банки, стерилизуем 15 минут и закрываем, переворачиваем банки и накрываем.

Ранее "Телеграф" делился рецептом острого салата из зеленых помидоров и перцев на зиму.

Теги:
#Рецепты #Салаты #Баклажаны #Консервация