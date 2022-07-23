Як приготувати густий вишневий джем: хитрощі досвідчених домогосподарок

Не забудьте простерилізувати посуд, в якому зберігатиметься варення.

Сезон консервації у самому розпалі, а це означає, що на кухнях зараз дуже гаряче, адже домогосподарки активно готують заготівлі на зиму. Оскільки сезон вишні добігає кінця, потрібно поспішити приготувати варення або джем з вишні, або закрити компот, або зварити домашню наливку. Сьогодні ми хочемо поділитись хитрощами, які допоможуть вам приготувати густе вишневе варення.

Щоб заощадити свій час і швидко загустити джем, до нього додають різні добавки, типу агар-агару, крохмалю або желатину, проте можна обійтися і без них, пише видання "Так просто". Ці лайфхаки допоможуть вам приготувати найсмачніше варення без особливих проблем.

Густий вишневий джем: рецепт

Інгредієнти:

1 кг вишні

1 кг цукру

Спосіб приготування:

Добре помийте вишні і витягніть з них кісточки. Висипте ягоди в глибоку каструлю і додайте 1/4 потрібної кількості цукру. Доведіть варення до кипіння та варіть на слабкому вогні 15-20 хвилин. Остудіть варення і подрібніть ягоди блендером до однорідності. Далі додайте ще 250 г цукру та варіть джем ще 15 хвилин. Так само зробите з третьою і четвертою склянкою цукру. Розлийте гарячий джем по стерилізованих півлітрових банках і закрийте їх кришками.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом дуже смачного джему з груш, для якого підійдуть навіть м’які та переспілі плоди. Готується натуральна насолода досить просто.