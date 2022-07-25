Як закатати компот із персиків на зиму: вийде смачнішим за магазинний
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Простий, швидкий рецепт дуже смачного напою на зиму
Сезон ягід та фруктів триває. Зараз багато хто займається консерваціями, робить варення та компоти.
Легким рецептом компоту з персиків поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy. Мінімум часу на приготування та мінімум калорій.
Як приготувати компот із персиків на зиму
Інгредієнти:
- 900 г персиків
- 200 г цукру
- 2 ст. л. лимонного соку
- 2,5 л води
Приготування:
- Замочуємо персики у воді з ложкою соди приблизно на пів години й потім промиваємо.
- Розрізаємо їх навпіл, видаляємо кісточки та розкладаємо в банки.
- Засипаємо цукром та вливаємо лимонний сік.
- Заливаємо фрукти окропом і закриваємо.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт ягідно-фруктового компоту на зиму. Знадобляться тільки ягоди, фрукти та цукровий пісок.