Як закатати компот із персиків на зиму: вийде смачнішим за магазинний

Простий, швидкий рецепт дуже смачного напою на зиму

Сезон ягід та фруктів триває. Зараз багато хто займається консерваціями, робить варення та компоти.

Легким рецептом компоту з персиків поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy. Мінімум часу на приготування та мінімум калорій.

Як приготувати компот із персиків на зиму

Інгредієнти:

900 г персиків

200 г цукру

2 ст. л. лимонного соку

2,5 л води

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Приготування:

Замочуємо персики у воді з ложкою соди приблизно на пів години й потім промиваємо. Розрізаємо їх навпіл, видаляємо кісточки та розкладаємо в банки. Засипаємо цукром та вливаємо лимонний сік. Заливаємо фрукти окропом і закриваємо.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт ягідно-фруктового компоту на зиму. Знадобляться тільки ягоди, фрукти та цукровий пісок.