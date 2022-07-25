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Як закатати компот із персиків на зиму: вийде смачнішим за магазинний

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як приготувати компот із персиків на зиму
Як приготувати компот із персиків на зиму

Простий, швидкий рецепт дуже смачного напою на зиму

Сезон ягід та фруктів триває. Зараз багато хто займається консерваціями, робить варення та компоти.

Легким рецептом компоту з персиків поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy. Мінімум часу на приготування та мінімум калорій.

Як приготувати компот із персиків на зиму

Інгредієнти:

  • 900 г персиків
  • 200 г цукру
  • 2 ст. л. лимонного соку
  • 2,5 л води

Приготування:

  1. Замочуємо персики у воді з ложкою соди приблизно на пів години й потім промиваємо.
  2. Розрізаємо їх навпіл, видаляємо кісточки та розкладаємо в банки.
  3. Засипаємо цукром та вливаємо лимонний сік.
  4. Заливаємо фрукти окропом і закриваємо.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт ягідно-фруктового компоту на зиму. Знадобляться тільки ягоди, фрукти та цукровий пісок.

Теги:
#Напої #Рецепти #Персики #Компоти #Консервація