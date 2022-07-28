Рус

Як приготувати домашню самсу: рецепт ситних пиріжків з фаршем та печерицями (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
11
Домашня самса — простий рецепт з фаршем та грибами Новина оновлена 28 липня 2022, 14:30
Домашня самса — простий рецепт з фаршем та грибами

Смачні пиріжки з листкового тіста

Це швидко, смачно, можна подати на сніданок із солодкою чи солоною начинкою, коли немає бажання чи часу морочитися із замісом тіста. А ще таку самсу із листкового тіста, яке, до речі, можна приготувати і своїми руками, можна взяти з собою на пікнік чи на прогулянку як перекус.

Простим рецептом самси поділилася кулінарний блогер Вікторія (@vika_tasty) в Інстаграмі. Начинка тут – м’ясний фарш, сир та гриби. Готується дуже швидко і легко, при цьому виходить апетитно та ситно.

Як приготувати самсу вдома

Інгредієнти:

  • 500 г листкового дріжджового тіста
  • 250 г фаршу
  • 200 г печериць
  • цибулина
  • 100 г сиру
  • сіль, перець, сухий часник
  • 30 г олії
  • яйце для змащення

Приготування:

  1. На сковороді добре розігріваємо олію, викладаємо цибулю, даємо підрум’янитися і додаємо шматочок вершкового масла. Додаємо порізані печериці та обсмажуємо все на середньому вогні 7 хвилин.
  2. Потім додаємо м’ясний фарш, сіль та спеції. Смажимо близько 10 хвилин.
  3. Беремо квадратик тіста і розкочуємо його завтовшки 0,5 см.
  4. Всередину кладемо начинку, шматочок сиру та згинаємо, щоб вийшов трикутник. Краї защипуємо вилкою.
  5. Змащуємо самсу збитим яйцем і випікаємо при 210-220 градусів 15-20 хвилин.
  6. Готову гарячу самсу можна посипати тертим сиром.

Раніше суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як смачно запекти перець та з чим його подавати.

Теги:
#Рецепти #Пиріжки