Як приготувати домашню самсу: рецепт ситних пиріжків з фаршем та печерицями (відео)
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Смачні пиріжки з листкового тіста
Це швидко, смачно, можна подати на сніданок із солодкою чи солоною начинкою, коли немає бажання чи часу морочитися із замісом тіста. А ще таку самсу із листкового тіста, яке, до речі, можна приготувати і своїми руками, можна взяти з собою на пікнік чи на прогулянку як перекус.
Простим рецептом самси поділилася кулінарний блогер Вікторія (@vika_tasty) в Інстаграмі. Начинка тут – м’ясний фарш, сир та гриби. Готується дуже швидко і легко, при цьому виходить апетитно та ситно.
Як приготувати самсу вдома
Інгредієнти:
- 500 г листкового дріжджового тіста
- 250 г фаршу
- 200 г печериць
- цибулина
- 100 г сиру
- сіль, перець, сухий часник
- 30 г олії
- яйце для змащення
Приготування:
- На сковороді добре розігріваємо олію, викладаємо цибулю, даємо підрум’янитися і додаємо шматочок вершкового масла. Додаємо порізані печериці та обсмажуємо все на середньому вогні 7 хвилин.
- Потім додаємо м’ясний фарш, сіль та спеції. Смажимо близько 10 хвилин.
- Беремо квадратик тіста і розкочуємо його завтовшки 0,5 см.
- Всередину кладемо начинку, шматочок сиру та згинаємо, щоб вийшов трикутник. Краї защипуємо вилкою.
- Змащуємо самсу збитим яйцем і випікаємо при 210-220 градусів 15-20 хвилин.
- Готову гарячу самсу можна посипати тертим сиром.
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