Як приготувати домашню самсу: рецепт ситних пиріжків з фаршем та печерицями (відео)

Смачні пиріжки з листкового тіста

Це швидко, смачно, можна подати на сніданок із солодкою чи солоною начинкою, коли немає бажання чи часу морочитися із замісом тіста. А ще таку самсу із листкового тіста, яке, до речі, можна приготувати і своїми руками, можна взяти з собою на пікнік чи на прогулянку як перекус.

Простим рецептом самси поділилася кулінарний блогер Вікторія (@vika_tasty) в Інстаграмі. Начинка тут – м’ясний фарш, сир та гриби. Готується дуже швидко і легко, при цьому виходить апетитно та ситно.

Як приготувати самсу вдома

Інгредієнти:

500 г листкового дріжджового тіста

250 г фаршу

200 г печериць

цибулина

100 г сиру

сіль, перець, сухий часник

30 г олії

яйце для змащення

Приготування:

На сковороді добре розігріваємо олію, викладаємо цибулю, даємо підрум’янитися і додаємо шматочок вершкового масла. Додаємо порізані печериці та обсмажуємо все на середньому вогні 7 хвилин. Потім додаємо м’ясний фарш, сіль та спеції. Смажимо близько 10 хвилин. Беремо квадратик тіста і розкочуємо його завтовшки 0,5 см. Всередину кладемо начинку, шматочок сиру та згинаємо, щоб вийшов трикутник. Краї защипуємо вилкою. Змащуємо самсу збитим яйцем і випікаємо при 210-220 градусів 15-20 хвилин. Готову гарячу самсу можна посипати тертим сиром.

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