З хрумкою сирною скоринкою: рецепт молодої картоплі в духовці
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Прекрасний варіант для повсякденної і навіть для святкової вечері
Що ви робите з молодою картоплею? Варите її і подаєте з кропом і вершковим маслом чи смажите в карамелі з соєвим соусом? Не сперечаємось, це смачно, але у світі також існує безліч інших цікавих рецептів з цим продуктом.
Якщо вам набридла банальна смажена чи варена картопля, це рецепт для вас. Овочі готуються під сиром у духовці, щоб у результаті вийшла хрумка сирна скоринка, пише vazhnoznat.
Як приготувати молоду картоплю під сиром в духовці
Інгредієнти:
- 1 кг молодої картоплі
- 70 г вершкового масла
- 3 зубчики часнику
- італійські трави
- сіль, чорний мелений перець за смаком
- 175 г сиру моцарела
- свіжий кріп
Приготування:
- Очищаємо картоплю від шкірки та перекладаємо в каструлю. Додаємо сіль та заливаємо гарячою водою. Картоплю ставимо на плиту та варимо до готовності. Коли вона стане м’якою, зливаємо з неї воду. Потім викладаємо картоплю на деко і трохи придавлюємо вилкою.
- До розтопленого вершкового масла видавлюємо часник і перемішуємо. Цією сумішшю поливаємо картоплю. Потім посипаємо чорним меленим перцем та приправою "Італійські трави". Моцарелу тонко нарізаємо і викладаємо на картоплю.
- Деко з картоплею та сиром відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку. Сир повинен розплавитися та підрум’янитися. Наприкінці присипаємо страву дрібно нарізаним свіжим кропом.
Раніше "Телеграф" писав, як запекти молоду картоплю, щоб вийшла хрумка скоринка.