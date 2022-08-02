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З хрумкою сирною скоринкою: рецепт молодої картоплі в духовці

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Молода картопля під сиром у духовці
Молода картопля під сиром у духовці

Прекрасний варіант для повсякденної і навіть для святкової вечері

Що ви робите з молодою картоплею? Варите її і подаєте з кропом і вершковим маслом чи смажите в карамелі з соєвим соусом? Не сперечаємось, це смачно, але у світі також існує безліч інших цікавих рецептів з цим продуктом.

Якщо вам набридла банальна смажена чи варена картопля, це рецепт для вас. Овочі готуються під сиром у духовці, щоб у результаті вийшла хрумка сирна скоринка, пише vazhnoznat.

Як приготувати молоду картоплю під сиром в духовці

Інгредієнти:

  • 1 кг молодої картоплі
  • 70 г вершкового масла
  • 3 зубчики часнику
  • італійські трави
  • сіль, чорний мелений перець за смаком
  • 175 г сиру моцарела
  • свіжий кріп

Приготування:

  1. Очищаємо картоплю від шкірки та перекладаємо в каструлю. Додаємо сіль та заливаємо гарячою водою. Картоплю ставимо на плиту та варимо до готовності. Коли вона стане м’якою, зливаємо з неї воду. Потім викладаємо картоплю на деко і трохи придавлюємо вилкою.
  2. До розтопленого вершкового масла видавлюємо часник і перемішуємо. Цією сумішшю поливаємо картоплю. Потім посипаємо чорним меленим перцем та приправою "Італійські трави". Моцарелу тонко нарізаємо і викладаємо на картоплю.
  3. Деко з картоплею та сиром відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку. Сир повинен розплавитися та підрум’янитися. Наприкінці присипаємо страву дрібно нарізаним свіжим кропом.

Раніше "Телеграф" писав, як запекти молоду картоплю, щоб вийшла хрумка скоринка.

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#Рецепти #Картопля #Молода картопля