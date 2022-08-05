Що додати до вареної картоплі, щоб вона стала ще смачнішою: "секретний" інгредієнт

Для додаткового ефекту картоплю також можна посипати приправою зверху.

Страви з картоплі — це найпоширеніший варіант гарніру, який підійде до будь-якої страви. Це може бути картопля в мундирі, пюре, або ж можна приготувати хрустку та ароматну картоплю фрі. Також відмінним варіантом є просто відварена картопля.

Не варто відразу висловлювати своє "фу", адже навіть таку просту страву можна зробити дуже смачною та апетитною, пише prostoway. Головне знати, що до неї додати.

Як приготувати смачну варену картоплю

Начебто проста страва, проте буває, що картопля виходить перевареною або недовареною, ну або просто з якоїсь причини несмачною. Впоратися з такою проблемою нескладно, якщо додати до картоплі один додатковий інгредієнт, який додасть страві яскравого смаку.

Досвідчені кулінари під час приготування відправляють у каструлю до картоплі невелику кількість нарізаного кропу. Ця зелень надає цікавого смаку і чудового аромату гарніру. Однак дуже важливо додавати кріп саме в киплячу з картоплею воду.

Раніше "Телеграф" поділився рецептом кабачкових котлет, які залишаються смачними навіть на 2-3 дні після приготування.