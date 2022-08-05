Что добавить к вареной картошке, чтобы она стала еще вкуснее: "секретный" ингредиент

Для дополнительного эффекта картофель можно также посыпать приправой сверху.

Блюда из картошки — это самых распространенный вариант гарнира, который подойдет к любому блюду. Это может быть картофель в мундире, пюре, или же можно приготовить хрустящую и ароматную картошку фри. Также отличным вариантом является просто отварной картофель.

Не стоит сразу высказывать свое "фу", ведь даже такое простое блюдо можно сделать очень вкусным и аппетитным, пишет prostoway. Главное знать, что в него добавить.

Как приготовить вкусный вареный картофель

Вроде бы простое блюдо, однако бывает, что картофель получается переваренным или недоваренным, ну или просто по какой-то причине невкусный. Справиться с такой проблемой несложно, если добавить к картошке один дополнительный ингредиент, который придаст блюду яркого вкуса.

Опытные кулинары во время готовки отправляют в кастрюлю к картофелю небольшое количество нарезанного укропа. Эта зелень придает интересный вкус и восхитительный аромат гарниру. Однако очень важно добавлять укроп именно в кипящую с картофелем воду.

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