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Швидко, просто та дуже смачно: рецепт незвичайного морозива з кавуна

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Морозиво з кавуна та м’яти
Морозиво з кавуна та м’яти

Щоб морозиво легко вийшло із форми, її потрібно потримати кілька секунд у теплій воді.

У сильну спеку чудово вгамовують спрагу різні охолоджувальні напої, типу "Мохіто", рецептом якого ми ділилися раніше, а також можна спробувати освіжитися, з’ївши морозиво. А якщо воно буде ще й домашнє, то 100% його смаку сподобається вам навіть більше.

"Телеграф" пропонує вам приготувати домашнє морозиво з кавуна (якраз сезон розпочався). Рецепт дуже простий, і вам знадобиться всього 3 простих інгредієнтів. Все готуватися дуже швидко і просто, а результат виходить дуже смачний і неймовірно красивий, пише prostoway.

Морозиво з кавуна: рецепт

Інгредієнти:

  • кавун – приблизно 300 г
  • лайм чи лимон – 1/2 шт.
  • м’ята – кілька листочків

Спосіб приготування:

  1. Кавун добре помийте, очистьте від скоринки і наріжте на шматочки.
  2. Складіть м'якуш у блендер, принагідно видаляючи кісточки.
  3. Додайте в кавун сік половини лайма чи лимона.
  4. Пробийте всі разом у блендері до однорідності, а потім перелийте суміш у склянку.
  5. Візьміть форми для морозива заповніть їх кавуновим соком приблизно на 1/2. Після цього в кожну форму покладіть по листочку м’яти і знову залийте кавуновим соком.
  6. Поставте морозиво в морозилку щонайменше 6 годин.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати тісто на кекс, яке підійде під будь-яку начинку. А також ми ділилися рецептом домашнього хліба, який виходить дуже смачним та ситним. Його можна приготувати на звичайній сковороді.

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#Кавун #Морозиво #Десерт