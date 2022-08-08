Швидко, просто та дуже смачно: рецепт незвичайного морозива з кавуна

Щоб морозиво легко вийшло із форми, її потрібно потримати кілька секунд у теплій воді.

У сильну спеку чудово вгамовують спрагу різні охолоджувальні напої, типу "Мохіто", рецептом якого ми ділилися раніше, а також можна спробувати освіжитися, з’ївши морозиво. А якщо воно буде ще й домашнє, то 100% його смаку сподобається вам навіть більше.

"Телеграф" пропонує вам приготувати домашнє морозиво з кавуна (якраз сезон розпочався). Рецепт дуже простий, і вам знадобиться всього 3 простих інгредієнтів. Все готуватися дуже швидко і просто, а результат виходить дуже смачний і неймовірно красивий, пише prostoway.

Морозиво з кавуна: рецепт

Інгредієнти:

кавун – приблизно 300 г

лайм чи лимон – 1/2 шт.

м’ята – кілька листочків

Спосіб приготування:

Кавун добре помийте, очистьте від скоринки і наріжте на шматочки. Складіть м'якуш у блендер, принагідно видаляючи кісточки. Додайте в кавун сік половини лайма чи лимона. Пробийте всі разом у блендері до однорідності, а потім перелийте суміш у склянку. Візьміть форми для морозива заповніть їх кавуновим соком приблизно на 1/2. Після цього в кожну форму покладіть по листочку м’яти і знову залийте кавуновим соком. Поставте морозиво в морозилку щонайменше 6 годин.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати тісто на кекс, яке підійде під будь-яку начинку. А також ми ділилися рецептом домашнього хліба, який виходить дуже смачним та ситним. Його можна приготувати на звичайній сковороді.