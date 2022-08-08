Быстро, просто и очень вкусно: рецепт необычного мороженого из арбуза
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Чтобы мороженое легко вышло из формы, ее нужно подержать несколько секунд в теплой воде.
В сильную жару отлично утоляют жажду различные охладительные напитки, типа "Мохито", рецептом которого мы делились ранее, а также можно попробовать освежиться, съев мороженное. А если оно будет еще и домашнее, то 100% его вкус понравиться вам даже больше.
"Телеграф" предлагает вам приготовить домашнее мороженое из арбуза (как раз же сезон начался). Рецепт очень простой, и вам понадобиться всего 3 простых ингредиента. Все готовиться очень быстро и просто, а результат выходит вкуснейший и невероятно красивый, пишет prostoway.
Мороженое из арбуза: рецепт
Ингредиенты:
- арбуз – примерно 300 г
- лайм или лимон – 1/2 шт.
- мята – несколько листочков
Способ приготовления:
- Арбуз хорошо помойте, очистите от корочки и нарежьте на произвольные кусочки.
- Сложите мякоть в блендер, попутно удаляя косточки.
- Добавьте в арбуз сок половины лайма или лимона.
- Пробейте все вместе в блендере до однородности, а затем перелейте смесь в стакан.
- Возьмите формочки для мороженого заполните их арбузным соком примерно на 1/2. После в каждую форму положите по листочку мяты и снова залейте арбузным соком.
- Поставьте мороженое в морозилку на не менее чем 6 часов.
Ранее "Телеграф" писал, как приготовить тесто на кекс, которое подойдет под любую начинку. А также мы делились рецептом домашнего хлеба, который получается очень вкусным и сытным. Его можно приготовить на обычной сковороде.