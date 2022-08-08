Быстро, просто и очень вкусно: рецепт необычного мороженого из арбуза

Чтобы мороженое легко вышло из формы, ее нужно подержать несколько секунд в теплой воде.

В сильную жару отлично утоляют жажду различные охладительные напитки, типа "Мохито", рецептом которого мы делились ранее, а также можно попробовать освежиться, съев мороженное. А если оно будет еще и домашнее, то 100% его вкус понравиться вам даже больше.

"Телеграф" предлагает вам приготовить домашнее мороженое из арбуза (как раз же сезон начался). Рецепт очень простой, и вам понадобиться всего 3 простых ингредиента. Все готовиться очень быстро и просто, а результат выходит вкуснейший и невероятно красивый, пишет prostoway.

Мороженое из арбуза: рецепт

Ингредиенты:

арбуз – примерно 300 г

лайм или лимон – 1/2 шт.

мята – несколько листочков

Способ приготовления:

Арбуз хорошо помойте, очистите от корочки и нарежьте на произвольные кусочки. Сложите мякоть в блендер, попутно удаляя косточки. Добавьте в арбуз сок половины лайма или лимона. Пробейте все вместе в блендере до однородности, а затем перелейте смесь в стакан. Возьмите формочки для мороженого заполните их арбузным соком примерно на 1/2. После в каждую форму положите по листочку мяты и снова залейте арбузным соком. Поставьте мороженое в морозилку на не менее чем 6 часов.

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить тесто на кекс, которое подойдет под любую начинку. А также мы делились рецептом домашнего хлеба, который получается очень вкусным и сытным. Его можно приготовить на обычной сковороде.