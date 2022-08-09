Прийдеться до столу і влітку, і взимку: рецепт соковитих овочевих котлет з фаршем "4 сезони"

Вийде гора котлет за копійки

Котлети бувають і овочеві, і м’ясні, котлети з вершковим маслом і без, з курячого філе, телятини чи свинини — рецептів просто не злічити.

У цьому матеріалі поділимося рецептом овочевих котлет із фаршем під назвою "4 сезони" — це цілий букет різних смаків та інгредієнтів. З’єднайте разом соковиті овочі та якісне м’ясо зі спеціями і ви отримаєте дивовижну страву, яку можна з’їсти у будь-яку пору року.

Як приготувати овочеві котлети з фаршем "4 сезони"

Інгредієнти:

600 г фаршу

150 г цибулі

350 г кабачків

90 г картоплі

1 морква

4 скибочки батона

70 г молока

1 зубчик часнику

1 ст. л. манної крупи

чорний мелений перець за смаком

1 ч. л. солі

Додатково:

3 ч. л. вершкового масла

2 шт. картоплі

Приготування:

Скибочки батона заливаємо молоком і залишаємо, щоб хліб просочився і розм’як. Цибулю та картоплю очищаємо, нарізаємо великими скибочками та пропускаємо через м’ясорубку. Подрібнюємо також часник, моркву та кабачок. Подрібнені в м’ясорубці овочі змішуємо з фаршем. Пропускаємо через м’ясорубку замочений у молоці батон і відправляємо до решти інгредієнтів. Додаємо також манну крупу. Перчимо і перемішуємо фарш. Солити поки що не потрібно. Ставимо фарш у холодильник на 15 хвилин, щоб манка набрякла. Після цього солимо масу. Формуємо котлети. Сковороду змащуємо олією і обсмажуємо котлети кілька хвилин з кожного боку. До готовності їх доводити не треба. Підсмажені котлети перекладаємо у форму для випікання. Чистимо картоплю і нарізаємо її скибочками. Викладаємо на дно форми. Потім кладемо котлети та трохи м’якого вершкового масла. Накриваємо фольгою та відправляємо у розігріту до 200 градусів духовку на 25 хвилин.

Раніше "Телеграф" писав, який інгредієнт додати у фарш, щоб зробити дуже соковиті котлети.