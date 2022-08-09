Прийдеться до столу і влітку, і взимку: рецепт соковитих овочевих котлет з фаршем "4 сезони"
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Вийде гора котлет за копійки
Котлети бувають і овочеві, і м’ясні, котлети з вершковим маслом і без, з курячого філе, телятини чи свинини — рецептів просто не злічити.
У цьому матеріалі поділимося рецептом овочевих котлет із фаршем під назвою "4 сезони" — це цілий букет різних смаків та інгредієнтів. З’єднайте разом соковиті овочі та якісне м’ясо зі спеціями і ви отримаєте дивовижну страву, яку можна з’їсти у будь-яку пору року.
Як приготувати овочеві котлети з фаршем "4 сезони"
Інгредієнти:
- 600 г фаршу
- 150 г цибулі
- 350 г кабачків
- 90 г картоплі
- 1 морква
- 4 скибочки батона
- 70 г молока
- 1 зубчик часнику
- 1 ст. л. манної крупи
- чорний мелений перець за смаком
- 1 ч. л. солі
Додатково:
- 3 ч. л. вершкового масла
- 2 шт. картоплі
Приготування:
- Скибочки батона заливаємо молоком і залишаємо, щоб хліб просочився і розм’як. Цибулю та картоплю очищаємо, нарізаємо великими скибочками та пропускаємо через м’ясорубку. Подрібнюємо також часник, моркву та кабачок.
- Подрібнені в м’ясорубці овочі змішуємо з фаршем. Пропускаємо через м’ясорубку замочений у молоці батон і відправляємо до решти інгредієнтів. Додаємо також манну крупу. Перчимо і перемішуємо фарш. Солити поки що не потрібно.
- Ставимо фарш у холодильник на 15 хвилин, щоб манка набрякла. Після цього солимо масу. Формуємо котлети.
- Сковороду змащуємо олією і обсмажуємо котлети кілька хвилин з кожного боку. До готовності їх доводити не треба.
- Підсмажені котлети перекладаємо у форму для випікання. Чистимо картоплю і нарізаємо її скибочками. Викладаємо на дно форми. Потім кладемо котлети та трохи м’якого вершкового масла. Накриваємо фольгою та відправляємо у розігріту до 200 градусів духовку на 25 хвилин.
Раніше "Телеграф" писав, який інгредієнт додати у фарш, щоб зробити дуже соковиті котлети.