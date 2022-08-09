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Прийдеться до столу і влітку, і взимку: рецепт соковитих овочевих котлет з фаршем "4 сезони"

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Овочеві котлети з фаршем - як приготувати
Овочеві котлети з фаршем - як приготувати

Вийде гора котлет за копійки

Котлети бувають і овочеві, і м’ясні, котлети з вершковим маслом і без, з курячого філе, телятини чи свинини — рецептів просто не злічити.

У цьому матеріалі поділимося рецептом овочевих котлет із фаршем під назвою "4 сезони" — це цілий букет різних смаків та інгредієнтів. З’єднайте разом соковиті овочі та якісне м’ясо зі спеціями і ви отримаєте дивовижну страву, яку можна з’їсти у будь-яку пору року.

Як приготувати овочеві котлети з фаршем "4 сезони"

Інгредієнти:

  • 600 г фаршу
  • 150 г цибулі
  • 350 г кабачків
  • 90 г картоплі
  • 1 морква
  • 4 скибочки батона
  • 70 г молока
  • 1 зубчик часнику
  • 1 ст. л. манної крупи
  • чорний мелений перець за смаком
  • 1 ч. л. солі

Додатково:

  • 3 ч. л. вершкового масла
  • 2 шт. картоплі

Приготування:

  1. Скибочки батона заливаємо молоком і залишаємо, щоб хліб просочився і розм’як. Цибулю та картоплю очищаємо, нарізаємо великими скибочками та пропускаємо через м’ясорубку. Подрібнюємо також часник, моркву та кабачок.
  2. Подрібнені в м’ясорубці овочі змішуємо з фаршем. Пропускаємо через м’ясорубку замочений у молоці батон і відправляємо до решти інгредієнтів. Додаємо також манну крупу. Перчимо і перемішуємо фарш. Солити поки що не потрібно.
  3. Ставимо фарш у холодильник на 15 хвилин, щоб манка набрякла. Після цього солимо масу. Формуємо котлети.
  4. Сковороду змащуємо олією і обсмажуємо котлети кілька хвилин з кожного боку. До готовності їх доводити не треба.
  5. Підсмажені котлети перекладаємо у форму для випікання. Чистимо картоплю і нарізаємо її скибочками. Викладаємо на дно форми. Потім кладемо котлети та трохи м’якого вершкового масла. Накриваємо фольгою та відправляємо у розігріту до 200 градусів духовку на 25 хвилин.

Раніше "Телеграф" писав, який інгредієнт додати у фарш, щоб зробити дуже соковиті котлети.

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