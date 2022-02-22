Навіщо додавати в котлети вершкове масло: одна користь
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 29
Вершкове масло — дуже корисний продукт
Кожна господиня має свої секрети з приготування котлет. Одні не обходяться без цукру, а хтось доливає у фарш мінеральну воду. Цього разу розкриємо читачам один секретний інгредієнт, який додасть котлетам не лише ніжнішого смаку, а й корисності.
Це вершкове масло, пише vazhnoznat.com.
Навіщо додавати в котлети вершкове масло
Довгі роки вершкове масло було лідером серед заборон дієтологів. Однак, якщо знати міру, вершкове масло тільки покращить стан здоров’я: при регулярному вживанні цього продукту волосся стане блискучим і густим, а шкіра пружною і сяючою, а також покращиться травлення.
Крім того, зовсім небагато цього інгредієнта надає фаршу вершковий присмак, а котлети в результаті вийдуть ніжнішими та соковитими.
Раніше "Телеграф" розповідав, що додавати у фарш, щоб котлети вийшли смачними.
Важливо:
будь-яка інформація медичної тематики, розміщена на сайті Телеграф, носить інформаційний характер і не являється рекомендацією.
Застосування будь-яких медичних препаратів повинно бути узгоджене з лікарем.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-