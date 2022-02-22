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Навіщо додавати в котлети вершкове масло: одна користь

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
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Котлети стануть ніжнішими та смачнішими
Котлети стануть ніжнішими та смачнішими

Вершкове масло — дуже корисний продукт

Кожна господиня має свої секрети з приготування котлет. Одні не обходяться без цукру, а хтось доливає у фарш мінеральну воду. Цього разу розкриємо читачам один секретний інгредієнт, який додасть котлетам не лише ніжнішого смаку, а й корисності.

Це вершкове масло, пише vazhnoznat.com.

Навіщо додавати в котлети вершкове масло

Довгі роки вершкове масло було лідером серед заборон дієтологів. Однак, якщо знати міру, вершкове масло тільки покращить стан здоров’я: при регулярному вживанні цього продукту волосся стане блискучим і густим, а шкіра пружною і сяючою, а також покращиться травлення.

Крім того, зовсім небагато цього інгредієнта надає фаршу вершковий присмак, а котлети в результаті вийдуть ніжнішими та соковитими.

Раніше "Телеграф" розповідав, що додавати у фарш, щоб котлети вийшли смачними.

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#Вершкове масло #Котлети
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