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Що додати в котлети, щоб вони були соковитими та ароматними: потрібен лише один найпростіший інгредієнт

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Рецепт включає мінеральну воду
Рецепт включає мінеральну воду

Турецькі котлетки вийдуть дуже соковитими та ароматними

Домашні турецькі котлети "куру кьофте" в перекладі означають сухі котлети. Насправді вони дуже м’які та смачні, особливо якщо в процесі їхнього приготування використовувати один дуже важливий інгредієнт — мінеральну воду.

Про те, навіщо додавати мінералку до котлет, пише vazhnoznat.com.

Як приготувати соковиті котлети

Інгредієнти:

  • 600 г яловичого фаршу
  • 100 г сала (в оригінальному рецепті курдючний жир)
  • 1 цибулина
  • 1 ст. л. паприки
  • 0,5 ст. л. орегано
  • 0,5 ст. л. сушеної м’яти
  • 1 ст. л. сушеного часнику
  • 0,5 ч. л. чорного меленого перцю
  • 1-2 ч. л. лимонного соку
  • 100 мл сильногазованої води
  • кілька щіпок солі

Спосіб приготування:

  1. Сало наріжте дуже дрібно. Натріть на великій тертці цибулю, щоб вийшла кашка. Киньте все до фаршу.
  2. Мінеральну воду використовуємо для розмочування спецій. Річ у тому, що через нестачу вологи фарш не дозволяє спеціям виявити всі свої смаки. Тому змішайте всі спеції та залийте їх невеликою кількістю мінеральної сильногазованої води. Це дозволить спеціям посилити аромати один одного.
  3. Вимішайте фарш, а потім додайте до нього спеції, що набралися вологи.
  4. Сформуйте тонкі котлети та обсмажте у достатній кількості олії. Котлети по-турецьки готові!

Щоб котлети вийшли ніжними та соковитими, у їхній рецепт також можна додати молоко.

Раніше "Телеграф" писав, які традиційні для котлет інгредієнти призводять до їхнього негарного потемніння.

Теги:
#Рецепти #Мінеральна вода #Котлети
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