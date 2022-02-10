Що додати в котлети, щоб вони були соковитими та ароматними: потрібен лише один найпростіший інгредієнт
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 258
Турецькі котлетки вийдуть дуже соковитими та ароматними
Домашні турецькі котлети "куру кьофте" в перекладі означають сухі котлети. Насправді вони дуже м’які та смачні, особливо якщо в процесі їхнього приготування використовувати один дуже важливий інгредієнт — мінеральну воду.
Про те, навіщо додавати мінералку до котлет, пише vazhnoznat.com.
Як приготувати соковиті котлети
Інгредієнти:
- 600 г яловичого фаршу
- 100 г сала (в оригінальному рецепті курдючний жир)
- 1 цибулина
- 1 ст. л. паприки
- 0,5 ст. л. орегано
- 0,5 ст. л. сушеної м’яти
- 1 ст. л. сушеного часнику
- 0,5 ч. л. чорного меленого перцю
- 1-2 ч. л. лимонного соку
- 100 мл сильногазованої води
- кілька щіпок солі
Спосіб приготування:
- Сало наріжте дуже дрібно. Натріть на великій тертці цибулю, щоб вийшла кашка. Киньте все до фаршу.
- Мінеральну воду використовуємо для розмочування спецій. Річ у тому, що через нестачу вологи фарш не дозволяє спеціям виявити всі свої смаки. Тому змішайте всі спеції та залийте їх невеликою кількістю мінеральної сильногазованої води. Це дозволить спеціям посилити аромати один одного.
- Вимішайте фарш, а потім додайте до нього спеції, що набралися вологи.
- Сформуйте тонкі котлети та обсмажте у достатній кількості олії. Котлети по-турецьки готові!
Щоб котлети вийшли ніжними та соковитими, у їхній рецепт також можна додати молоко.
Раніше "Телеграф" писав, які традиційні для котлет інгредієнти призводять до їхнього негарного потемніння.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-