Что добавить в котлеты, чтобы они были сочными и ароматными: нужен всего один простейший ингредиент

Турецкие котлетки получатся очень сочными и ароматными

Домашние турецкие котлеты "куру кёфте" в переводе означают "сухие котлеты". На самом деле они очень мягкие и вкусные, особенно если в процессе их приготовления использовать один очень важный ингредиент — минеральную воду.

О том, зачем добавлять минералку в котлеты, пишет vazhnoznat.com.

Как приготовить сочные котлеты

Ингредиенты:

600 г говяжьего фарша

100 г сала (в оригинальном рецепте курдючный жир)

1 луковица

1 ст. л. паприки

0,5 ст. л. орегано

0,5 ст. л. сушеной мяты

1 ст. л. сушеного чеснока

0,5 ч. л. черного молотого перца

1–2 ч. л. лимонного сока

100 мл сильногазированной воды

несколько щепоток соли

Читайте также: Категория Рецепты Сочнее и вкуснее: что приготовить вместо обычных котлет Приготовление этого блюда занимает некоторое время, зато получается оно невероятно вкусным.

Способ приготовления:

Сало нарежьте очень мелко. Натрите на крупной терке лук, чтобы получилась кашица. Бросьте все к фаршу. Минеральную воду используем для размачивания специй. Дело в том, что из-за недостатка влаги фарш не позволяет специям проявить все свои вкусы. Поэтому смешайте все специи и залейте их небольшим количеством минеральной сильногазированной воды. Это позволит специям усилить ароматы друг друга. Вымешайте фарш, а затем добавьте к нему набравшиеся влаги специи. Сформируйте тонкие котлеты и обжарьте в достаточном количестве масла. Котлеты по-турецки готовы!

Чтобы котлеты получились нежными и сочными, в их рецепт также можно добавить молоко.

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