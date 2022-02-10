Укр

Что добавить в котлеты, чтобы они были сочными и ароматными: нужен всего один простейший ингредиент

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
91
Рецепт включает в себя минеральную воду
Рецепт включает в себя минеральную воду

Турецкие котлетки получатся очень сочными и ароматными

Домашние турецкие котлеты "куру кёфте" в переводе означают "сухие котлеты". На самом деле они очень мягкие и вкусные, особенно если в процессе их приготовления использовать один очень важный ингредиент — минеральную воду.

О том, зачем добавлять минералку в котлеты, пишет vazhnoznat.com.

Как приготовить сочные котлеты

Ингредиенты:

  • 600 г говяжьего фарша
  • 100 г сала (в оригинальном рецепте курдючный жир)
  • 1 луковица
  • 1 ст. л. паприки
  • 0,5 ст. л. орегано
  • 0,5 ст. л. сушеной мяты
  • 1 ст. л. сушеного чеснока
  • 0,5 ч. л. черного молотого перца
  • 1–2 ч. л. лимонного сока
  • 100 мл сильногазированной воды
  • несколько щепоток соли

Способ приготовления:

  1. Сало нарежьте очень мелко. Натрите на крупной терке лук, чтобы получилась кашица. Бросьте все к фаршу.
  2. Минеральную воду используем для размачивания специй. Дело в том, что из-за недостатка влаги фарш не позволяет специям проявить все свои вкусы. Поэтому смешайте все специи и залейте их небольшим количеством минеральной сильногазированной воды. Это позволит специям усилить ароматы друг друга.
  3. Вымешайте фарш, а затем добавьте к нему набравшиеся влаги специи.
  4. Сформируйте тонкие котлеты и обжарьте в достаточном количестве масла. Котлеты по-турецки готовы!

Чтобы котлеты получились нежными и сочными, в их рецепт также можно добавить молоко.

Ранее "Телеграф" писал, какие традиционные для котлет ингредиенты приводят к их некрасивому потемнению.

Теги:
#Рецепты #Минеральная вода #Котлеты
Суда направляются в оккупированный Севастополь
Новости России
Новые десантные корабли России подходят к Украине: фото и подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Суда направляются в оккупированный Севастополь
Новые десантные корабли России подходят к Украине: фото и подробности
Дата публикации
Категория
Зеленский считает, что Украина находится в безопасности
Зеленский оценил угрозу вторжения России и обратился к бизнесу
Дата публикации
Категория
В США обеспокоены наращиванием военной мощи Кремля
Сразу по двум направлениям: США заметили опасные передвижения войск РФ у границ Украины
Дата публикации
Категория
Минимальная надбавка - 135 грн
Пенсии в Украине обновят: кому и когда ждать до 700 грн бонуса
Дата публикации
Категория
Иван Шмуратко
Фигурное катание и надежды Украины на медаль: онлайн-трансляция 6-го игрового дня на Олимпиаде-2022