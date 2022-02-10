Что добавить в котлеты, чтобы они были сочными и ароматными: нужен всего один простейший ингредиент
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Турецкие котлетки получатся очень сочными и ароматными
Домашние турецкие котлеты "куру кёфте" в переводе означают "сухие котлеты". На самом деле они очень мягкие и вкусные, особенно если в процессе их приготовления использовать один очень важный ингредиент — минеральную воду.
О том, зачем добавлять минералку в котлеты, пишет vazhnoznat.com.
Как приготовить сочные котлеты
Ингредиенты:
- 600 г говяжьего фарша
- 100 г сала (в оригинальном рецепте курдючный жир)
- 1 луковица
- 1 ст. л. паприки
- 0,5 ст. л. орегано
- 0,5 ст. л. сушеной мяты
- 1 ст. л. сушеного чеснока
- 0,5 ч. л. черного молотого перца
- 1–2 ч. л. лимонного сока
- 100 мл сильногазированной воды
- несколько щепоток соли
Способ приготовления:
- Сало нарежьте очень мелко. Натрите на крупной терке лук, чтобы получилась кашица. Бросьте все к фаршу.
- Минеральную воду используем для размачивания специй. Дело в том, что из-за недостатка влаги фарш не позволяет специям проявить все свои вкусы. Поэтому смешайте все специи и залейте их небольшим количеством минеральной сильногазированной воды. Это позволит специям усилить ароматы друг друга.
- Вымешайте фарш, а затем добавьте к нему набравшиеся влаги специи.
- Сформируйте тонкие котлеты и обжарьте в достаточном количестве масла. Котлеты по-турецки готовы!
Чтобы котлеты получились нежными и сочными, в их рецепт также можно добавить молоко.
Ранее "Телеграф" писал, какие традиционные для котлет ингредиенты приводят к их некрасивому потемнению.
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